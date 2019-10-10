Как проблемы в организме отражаются на коже

Кожа на лице расскажет о проблемах в организме

Как известно, кожа лица может рассказать человеку о многом. Главное — знать наверняка, о чем конкретно нам сообщает тот или иной симптом. Сегодня ИА «Экспресс-Новости» предлагает узнать, какие дефекты на вашем лице расскажут об имеющихся болезнях.

Шелушение кожи

Иногда человек сталкивается с таким неприятным симптомом, как шелушение кожи. В основном оно наблюдается вокруг рта и носа. Связано это главным образом с тем, что вашему организму не хватает витаминов. Кроме того, помимо шелушения, вы можете ощущать еще и общую слабость, а также нарушение внимания.

Рекомендации: Возможно, вам стоит сдать анализы и узнать, какие витамины вам необходимы для того, чтобы справиться с имеющейся проблемой.

Кожа лица с желтым оттенком

Такой цвет лица говорит об имеющихся проблемах со здоровьем. Связаны они главным образом с тем, что в организме накапливаются токсины. Иначе говоря, печень, скорее всего, не справляется с переработкой отходов. Кроме того, такой цвет лица может являться свидетельством того, что человек явно злоупотребляет алкоголем.

Рекомендации: Возможно, вам стоит проверить желчный пузырь, поджелудочную железу и печень.

Простуда на губе

Появление простуды на губе — признак имеющихся в организме проблем, которые связаны со стрессом и ослаблением иммунитета. Скорее всего, вы столкнулись с герпесом первого типа. Это, конечно, не так страшно, но все же вам стоит быть более внимательными к своему организму.

Рекомендации: Постарайтесь больше времени отдыхать и не подвергать себя стрессу.

Поредели брови и ресницы

Многие могут неожиданно заметить, что их брови и ресницы поредели. Такой признак может указывать на то, что у вас существуют проблемы с щитовидной железой. Наиболее часто это является признаком гипотериоза. Также вы можете ощущать слабость и апатию.

Рекомендации: Вам необходимо срочно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Потрескавшиеся губы

Еще один неприятный симптом — это появление трещин возле губ. Особенное беспокойство по этому поводу испытывают женщины, ведь их внешность заметно портится. Скорее всего, вашему организму необходимо пополнить запасы витамина В2.

Рекомендации: Исправить ситуацию поможет употребление в пищу молочных продуктов, яиц, орехов, помидоров и цветной капусты.