Женщина сходила на педикюр и впала в кому

Американка сделала педикюр в салоне красоты города Мелборн, штат Флорида, и лишилась половины левой стопы и пальцев правой ноги. Об этом сообщает издание The Sun.

Лиза Скарборо (Lisa Scarborough) пришла на процедуры в салон La Mer Nail Salon. Неаккуратный мастер повредил ей ножницами кожу и занес в порез инфекцию. После педикюра состояние женщины ухудшилось, ее доставили в больницу. В результате заражения пациентка впала в кому. Хирурги вынужденно ампутировали американке часть конечностей, поскольку они почернели из-за отсутствия кровотока.

Несмотря на причиненный ущерб, салон La Mer Nail Salon отказался компенсировать Скарборо лечение после оказания некачественной косметической услуги. По словам судьи, компания не обязана покрывать непрофессиональные действия персонала по условиям страховки. Следовательно, женщина не может подать на мастера судебный иск за халатность.

Представители салона отказались комментировать произошедшее.