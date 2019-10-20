Что важно знать о диастазе

Диастаз — это расхождение мышц живота, очень часто это происходит у женщин после родов. «Рамблер» публикует важные факты об этом заболевании.

Во время беременности мышцы пресса растягиваются и не всегда возвращаются в нормальное положение. Передняя стенка брюшной полости медленно восстанавливается, ослабевают соединительные ткани и уже не могут поддерживать внутренние органы. В результате этого у женщины отвисает живот.

При нормальной ситуации мышцы восстанавливаются на 6-10 неделю после рождения ребенка. Если этого не происходит, значит появился диастаз.

В группе риска — женщины с многоплодной беременностью и те, у кого есть проблемы с лишним весом. На возникновение диастаза влияет возраст — чем старше женщина, тем больше вероятность, что она столкнется с этим заболеванием.

Отсутствие спорта и наличие проблем со спиной также грозят диастазом. Именно поэтому очень важна физическая подготовка к беременности: тренированным мышцам будет проще вернуть тонус.

В период беременности, напротив, важно не перегружать мышцы брюшного пресса. Не стоит носить каблуки и поднимать тяжести. Поднимаясь с кровати, важно вначале повернуться на бок, поочередно опустить ноги и только потом вставать.

Если диастаз все-таки случился, восстановить мышцы живота можно с помощью спорта. Помогают такие упражнения, как «вакуум живота» (изометрическое сжатие больших прямых и поперечных мышц брюшной полости) и «кошка» (умеренные выгибания спины).