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5 первых признаков беременности 

Рамблер 15 часов назад
5 первых признаков беременности
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА"
Отсутствие менструации — далеко не единственный точный показатель того, что женщина ждет ребенка. «Рамблер» рассказывает, на что еще важно обратить внимание.

Отсутствие менструации

Первый и самый верный признак, особенно если беременность запланированная. Но и он должен подкрепляться важными условиями. Первым делом необходимо сделать несколько тестов на беременность. Далее — сдать кровь на ХГЧ (хорионический гонадотропин). Это достоверный лабораторный показатель беременности. У женщин не в положении он не больше 5мЕд/мл, а на 1-2 неделе беременности — от 25 до 155мЕд/мл. Третий шаг — УЗИ брюшной полости, чтобы убедиться, что плод развивается в матке. Еще один важный факт — даже при беременности в первые дни месячных могут быть скудные выделения.

Увеличение груди

Она начинает активно расти и/или увеличиваться в объеме на ранних сроках. Вы можете отследить все изменения по бюстгальтеру. Также возможны болезненные ощущения в этой области.

Чувство тошноты

Вероятнее всего, по утрам. Вы чувствуете внезапнр настигнувший голод, потом — сытость, а все резкие запахи при этом вызывают тошноту рвотный рефлекс. Именно так проявляется токсикоз!

Повышенное газообразование

Если раньше вы могли съесть большую тарелку ягод и прекрасно себя чувствовать, то теперь уже после нескольких ягодок у вас начинает вздуваться живот. Повышенное газообразование — еще один из верных признаков наступившей беременность.

Постоянное чувство усталости

Сонливость и вялость без повода, полное нежелание подниматься с кровати по утрам — именно так «играют» гормоны в самом начале беременности. Отправляйтесь к гинекологу!
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