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Чем резус-конфликт опасен для ребенка 

Умная 16 часов назад
Чем резус-конфликт опасен для ребенка
Фото: Умная
Все клетки человеческого тела имеют антигены, или по-другому «метки». Метки — это особые белки на поверхности клеток. Таких антигенов обычно бывает не один или два, а много, до 50-ти. Резус-фактором называется наличие этих белков на внешней оболочке кровяных клеток эритроцитов. Если эти белки присутствуют, значит, резус у человека положительный; если их нет — резус отрицательный. Соотношение резусов в мире приблизительно таково: 1-2 человека из десяти являются обладателями резус-отрицательной крови.

Резус-конфликт как он есть

Если резус-отрицательная мама носит резус-положительного малыша (и наоборот) от, соответственно, резус-положительного отца, то у нее постепенно развивается тяжелое состояние, называемое у медиков «резус-конфликтом».
При нем организм женщины начинает реагировать на зародыш как на инородное, враждебное по своей природе тело.
В крови матери начинают продукцироваться антитела к белкам крови ребенка. Выработка антител — это по сути уничтожение инородного тела. В 99% случаев оно приводит к выкидышу или смерти плода внутри материнского тела, но это случается при определенных обстоятельствах.

Почему это происходит

Резус-конфликт запускает в организме матери такой процесс, как агглютинация. Этим словом называется буквально сворачивание крови: эритроциты склеиваются из-за воздействия на них чужеродных белков, и кровь сворачивается, как кислое молоко, приводя к смерти женщины. Чтобы этого не происходило, человеческий организм выработал защитный механизм — производство антител, уничтожающих эритроциты плода с противоположным резусом. Этот процесс защиты называется сенсибилизацией.

Чем это грозит матери и ребенку

Если беременность первая, резус-конфликта не произойдет — внимание! — в случае, если даже микроскопические частички крови ребенка не попали в материнский кровоток. Плацента является своеобразным барьером между кровью плода и беременной. Она защищает женский организм от проникновения эритроцитов ребенка. Но если детские эритроциты попали в материнскую кровь, сразу же запускается механизм сенсибилизации, или выработки антител.

Когда это может произойти:

• после обычных первых родов;
• после аборта или выкидыша;
• в результате первой внематочной беременности;
• из-за маточных кровотечений у беременной;
• в результате забора образца околоплодных вод, который делают при таком анализе, как амниоцентез;
• при ряде других обследований, которые обязательно проводятся в первом триместре для выявления серьезных патологий развития малыша.
Таким образом, любая ситуация, когда кровь мамы и плода с разными резус-факторами смешиваются, запускает резус-конфликт.
Результатом такой деятельности материнского организма становится невынашивание плода, выкидыш.
Даже если первая беременность прошла без проблем, при второй обязательно будет резус-конфликт, который приведет к гибели ребенка.
Но отчаиваться нет причин. Современная медицина выработала ряд мер, которые предупреждают потерю малыша и позволяют спокойно доносить вторую беременность.

Чем это чревато для ребенка

Резус-конфликт — очень тяжелое и опасное состояние, которое чревато не только выкидышем. Даже если вторую беременность удалось доносить без соответствующего лечения, сенсибилизация повлечет за собой тяжелые пороки развития ребенка:
• гемолитическое заболевание с развитием последующей анемии; • поражения внутренних органов (печени, сердца и пр.); • поражения головного мозга с последующим развитием слабоумия и других отклонений.
Если женщина не наблюдалась должным образом у врача во время 2-ой беременности и имеет здорового первенца, у нее практически со 100%-ной гарантией второй малыш родится тяжело больным (если родится вообще).
По этой причине всем беременным и женщинам, планирующим зачатие, обязательно нужно делать анализ крови и при наличии угрозы особо тщательно наблюдаться у врача на протяжении всего срока вынашивания.
При появлении характерных признаков резус-конфликта, малышу может потребоваться переливание крови еще в утробе мамы. Для предотвращения проблем в будущем маме после первых родов (либо аборта) вводят сыворотку резус-иммуноглобулина. Эту процедуру нужно повторять при второй, третьей и всех остальных беременностях, потому что иммуноглобулин действует только 12 недель.
При всех перечисленных проблемах и сложностях рожать при разнице в резусах родителей можно, но следует с особой тщательностью относиться к этому процессу, помня об существующих угрозах.
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