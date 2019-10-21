Как определить «винное лицо» у женщины

Злоупотребление алкоголем отражается на лице женщин не сразу. Только спустя несколько лет регулярного распития спиртных напитков появляются первые признаки. Однако все может начаться и раньше — все зависит от количества выпиваемого и генетической предрасположенности. Врачи выделяют несколько признаков "винного лица" у женщин. "Рамблер" рассказывает, как можно его определить.

Очень сухая кожа

После употребления спиртного кожа у женщин начинает очень сильно сохнуть, из-за этого появляются мелкие морщины. Дело в том, что алкоголь действует как мочегонное и выводит воду из организма. Регулярное злоупотребление приводит к сильному обезвоживанию. Если девушка выпивает и не заботится о себе, то ее вредные привычки будут отражаться на лице.

Темные круги под глазами

У человека, злоупотребляющего алкоголем, очень явно проявляются темные круги. Причем они не пропадают даже, если он выспится. Вместе с этим проявляются пигментные пятна и прочие изменения. Этанол подавляет выработку мелатонина, который необходим для качественного сна. Только умеренная доза алкоголя снижает этот гормон на 20%. Все это также влияет на кожу, так как во время сна вырабатывается коллаген. Он, в свою очередь, отвечает за восстановление кожи.

Быстрое старение кожи

Если перед вами девушка 25 лет, но выглядит она в два раза старше, вероятнее всего, она очень любит пропустить пару бокалов перед сном. На это влияет и коллаген, и обезвоживание, а также сахар. В алкогольных напитках очень много подсластителей. Некоторые люди предпочитают смешивать его с соком или газировкой, что делает дозу сахара еще выше. Все это запускает процесс гликирования, который повреждает кожу и покрывает ее морщинами.

Взгляд

Конечно, уловить взгляд пьющего человека может только врач, который уже не раз видел подобное. Если описать его, то это будет эмоция, которая выражает какое-то чувство, но ему сопутствует негатив. Это может быть улыбка с неприятным прищуром или что-то еще. Как правило, специалисты могут определить зависимого только по взгляду и мимике.