Как похудеть в зависимости от типа фигуры

Каждая девушка время от времени садится на диету. Однако ее эффективность напрямую зависит от врожденных особенностей фигуры. «Рамблер» рассказывает, как быстро и безвредно сбросить лишний вес, учитывая ваш тип фигуры.

В первую очередь, помните, что проблемные зоны худеют последними. Поэтому не бросайтесь в крайности и придерживайтесь конкретной системы питания и упражнений.

«Песочные часы»

У обладательницы такой фигуры всегда узкая талия и равно объемные грудь и бедра. При этом пропорции сохраняются даже при лишних килограммах. Они откладываются равномерно в верхней и нижней части тела.

Чтобы восстановить форму, лучше всего ужинать максимум за три часа до сна и баловать себя десертом только до обеда. При тренировках важно не забывать о симметричных нагрузках на части тела, сочетая кардиотренажеры и беговую дорожку.

«Груша»

Такая фигура считается эталоном женственности — узкие плечи, маленькая грудь, часто заниженная линия талии, плоский живот и широкие бедра.

Проблемные зоны «груши» — бедра и ягодицы, именно там появляются лишние сантиметры.

В питании стоит придерживаться системы подсчета калорий, а вот увлекаться голоданием и монодиетами бессмысленно. Из рациона надо исключить копчености, мучные изделия и сахар. Чтобы сбалансировать объемную нижнюю часть тела, надо уделять внимание упражнениям с акцентом на руки, спину и плечи. Не забывайте и о кардиотренировках.

«Яблоко»

У женщин такого типа округлые плечи, стройные ноги, небольшие бедра и широкая рыхлая талия. Лишний вес откладывается на животе, руках и груди.

Решение проблемы — гармоничное питание и регулярное очищение организма. Поэтому в меню должны присутствовать отруби, кефир, семена льна. Упражнения на пресс не помогут, лучше отдать предпочтение пилатесу и аэробике, важно развивать гибкость и координацию.

«Прямоугольник»

Этот тип фигуры отличается равным объемом бедер, груди и талии, плоскими ягодицами. И бедра, и плечи одинаково узкие. Лишние сантиметры появляются в области живота, он может сильно выделяться даже при незначительной полноте.

Обладательницам такой фигуры важно поддерживать мышечный тонус. Эффективными будут приседания с гантелями, упражнения на ноги и ягодицы, а вот от нагрузки на косые мышцы живота лучше отказаться.

Также нельзя пропускать приемы пищи, нужно питаться регулярно, примерно в одно и то же время.

«Перевернутый треугольник»

Такая фигура часто характерна для спортсменок — стройные ноги, узкие бедра, прямые широкие плечи, умеренная или объемная грудь и неявная линия талии.

В меню должно быть много белка — рыба, творог, яйца — и сложные углеводы вроде бурого риса и гречки. Фигура такого типа особенно уязвима для простых углеводов даже в первой половине дня. Поэтому мучное и сладкое можно есть только на завтрак, но не каждый день.

Для тренировок лучше всего подойдут приседания и выпады, а также упражнения с весом для нижней части тела.