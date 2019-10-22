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Самые провальные способы похудеть, в которые поверили миллионы 

Рамблер 3 часа назад
Девушки стремились похудеть испокон веков. Но если в наше время большинство уже знает о том, что эффективней спорта и сбалансированного питания нет ничего, то раньше в борьбе с лишним весом люди прибегали к самым изощренным приемам. "Рамблер" расскажет о самых провальных из них.

Гельминты

В конце XIX века население викторианской Англии поголовно озаботилось своим внешним видом, — им вдруг захотелось во что бы то ни стало соответствовать нереалистичным идеалам красоты. К слову, в то время идеалом считались бледная кожа, "горящий взгляд" и тонкий стан.
Чтобы заполучить первое требовалось употреблять мышьяк в малых дозах, а второе достигалось при помощи глазных капель с экстрактом белладонны. С тонким станом было сложнее, но и тут англичане не растерялись. На помощь пришли исследования немца Максимилиана Брауна, — в рамках научных экспериментов он заражал себя и своих студентов ленточными червями. Дело в том, что ленточные черви поглощали пищу из кишечника носителя, благодаря чему можно было буквально есть и не толстеть.
Идея настолько пришлась по нраву викторианцам, что в скором времени на прилавках появились капсулы с финнами (промежуточная стадия развития гельминтов). Англичане закупились капсулами и начали их употреблять, а затем выяснилось, что "работать" во всю мощь черви начинают лишь через несколько месяцев. Увы, не все носители могли так долго терпеть в себе паразита, который вырастал до девяти метров в длину. В итоге их приходилось удалять посредством крайне болезненных процедур. И это в лучшем случае, ведь некоторые, не дожив до операции, умирали от диареи, менингита и эпилепсии.

Кисломолочные клизмы

Тем временем по другую сторону Атлантического океана люди также были крайне озабочены лишним весом. В 1903 году доктор Джон Харви Келлог, пропагандировавший экстремальный ЗОЖ, открыл санаторий, где пациенты могли не только поправлять здоровье, но и худеть. Последнее осуществлялось при помощи клизмомашины, которую разработал сам доктор. Аппарат подавал воду, смешанную с йогуртом, сразу в несколько клизм. Таким образом происходил безостановочный процесс промывания кишечника. В это же время пациенты употребляли йогурт и воду через рот.

Волшебное мыло

Пока самые отчаянные в стремлении похудеть прибегали к мультиклизмам и паразитам, особо нежные девушки отдавали предпочтение мылу La Mar. Именно эта компания в начале 1920-х продала почти полмиллиона особого мыла для похудения для женщин. Не зря La Mar потратили на рекламу 120000 долларов, от нее невозможно было скрыться, из каждого утюга сообщалось о том, что чудо-мыло вмиг избавит от двойного подбородка. лишнего жира на руках и чересчур пышной груди.
В 1926 году Американская медицинская ассоциация признала, что продукция фирмы — обычное мыло на основе кокосового масла и запретила деятельность компании.
Женский форум
Здоровье , Видео , Джон Харви
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