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Мексиканка стала сенсацией, сделав себе кесарево сечение кухонным ножом 

BigPicture.ru 33 минуты назад
Женщина сделала себе кесарево сечение простым ножом
Фото: BigPicture.ru
Обычно кесарево сечение делают, когда роженица не может родить самостоятельно. Решение о такой операции принимают врачи, и она проводится хирургами под эпидуральной или даже общей анестезией. Но в истории медицины есть один случай, когда женщина сама сделала себе кесарево сечение в домашних условиях, без обезболивания, хирургических инструментов и даже без посторонней помощи.
Инес Рамирес родилась в 1960 году в мексиканском штате Оахака в небольшом индейском поселке. Всю жизнь женщина занималась крестьянским трудом и рожала детей. К 40 годам у Инес было 7 детей, при этом известно, что еще двое умерли при родах.
В поселке, где живут Инес и ее муж, нет больницы и даже просто врача, поэтому все роды обычно принимал супруг женщины. Десятые по счету роды начались совсем некстати, когда мужчина был в отъезде и женщине пришлось справляться самой. Рамирес заметила, что что-то идет не так, когда схватки максимально усилились, а потуги не начались.
Роженица поняла, что проблему нужно решать самостоятельно, ведь она может потерять сознание от боли и тогда умрет вместе с малышом. Вариант был один — разрезать живот ножом и самостоятельно достать ребенка. Инес не знала, как проводятся такие операции и имела очень смутные представления об анатомии, но иного выхода не было.
bigpicture.ru
Не было также под рукой ни хирургических инструментов, ни медицинских препаратов для анестезии. Чтобы уменьшить боль Рамирес выпила три стакана домашнего ликера, а в качестве скальпеля использовала кухонный нож с 15-сантиметровым лезвием.
Женщина сделала ножом вертикальный разрез длиной 17 сантиметров, который начинался почти от самых ребер. Это получилось у нее не сразу, а только с третьей попытки. После этого она достала руками ребенка и обрезала пуповину, прежде чем потерять сознание от боли и потери крови.
К этому моменту подоспела помощь в лице местного ветеринара, которого привел 6-летний сын женщины. Тот оказал женщине первую помощь и зашил рану обычными швейными нитками. Чтобы получить полноценную медицинскую помощь, Рамирес пришлось отвезти в больницу в 80 км от ее поселка.
Врачи, узнав историю женщины, не хотели в нее верить, ведь история медицины не знала подобных случаев. То, что Инес и ее новорожденный сын Орландо выжили, было настоящим чудом. Кроме этого, нужно учесть, что с момента кустарной операции до приезда в больницу прошло 16 часов.
bigpicture.ru
Разумеется, не обошлось без осложнений. При обследовании женщины выяснилось, что делая разрез, она повредила кишечник. Врачи проделали «работу над ошибками» и всего через 10 дней мама с ребенком вернулись домой. Рамирес стала знаменитостью и ее дом почти каждый день осаждали журналисты мексиканских телеканалов и газет.
В интервью Инес рассказывала, что пойти на такой опасный шаг ее вынудила безысходность, так как боль оказалась сильнее чувства самосохранения.
Я не могла больше терпеть эту боль. Я решила, что если мой ребенок умрет, то пусть он умрет вместе со мной. А если же ему суждено выжить, то и я хочу видеть, как он растет, хочу быть рядом с ним. Я думаю, что Бог спас жизнь нам обоим.
Врачи считают, что в успешном исходе операции большую роль сыграла случайность. Женщина интуитивно правильно выбрала место для разреза и чудом не повредила жизненно важных органов. Случай Инес Рамирес абсолютно уникальный, поэтому попал на страницы международного медицинского издания «International Journal of Gynecology & Obstetrics», посвященного акушерству и гинекологии.
bigpicture.ru
Хотя случаев кесарева сечения до Инес никто себе не делал, самостоятельные хирургические операции проводились неоднократно. Правда, в большинстве случаев, их делали себе люди, связанные с медициной.
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