Почему ночью хочется есть

Одна из главных проблем ночного приема пищи заключается в том, что он не дает возможности следить за своим весом. Еще один вопрос связан с чувством тяжести и дискомфорта в желудке.

Организм физиологически не настроен на переваривание пищи ночью. Поздние обильные ужины не входят в программу правильного питания и здорового образа жизни, о чем вам скажет любой диетолог. Поэтому с этой привычкой нужно прощаться. Но как это сделать? Мы же сами прикладываем руку к ночному жору. Давайте разберемся, почему ночью так сильно хочется есть.

1. Недостаточная калорийность рациона днем

Эта особенность пищевого поведения касается в первую очередь людей, сидящих на диетах. А также тех, кто предпочитает игнорировать завтрак или просто за неимением времени ограничивается в течение дня легкими перекусами. Разумеется, организм начинает испытывать недостаток поступающих калорий.

Проявляется это естественно ближе к вечеру. Вернувшись домой после утомительного рабочего дня, можно расслабиться и побаловать себя обильным вкусным ужином. О том, что это чревато в дальнейшем плохим сном, тяжестью в желудке и набором лишнего веса, в тот момент не думается.

Поэтому, если вы испытываете особенно сильный голод вечером и ночью, обратите внимание на то, как строится ваше питание днем. Позаботьтесь о том, чтобы получать достаточное количество энергии в первой половине дня. Особенно важен в этом отношении завтрак.

2. Нарушение процессов усвоения пищи

Эта причина относиться, скорее, к заболеваниям, чем к привычке. Если существуют проблемы с перевариванием и усвоением пищи, то организм ощущает недостаток питательных веществ и требует его восполнить. Дает знать о себе самый древний и самый очевидный механизм — голод.

Съесть что-нибудь калорийное ночью хочется тем людям, у которых есть гастрит или проблемы с кишечником.

В этом случае нужно проконсультироваться с врачом, который назначит лечение.

3. Чрезмерная физическая нагрузка

От ночного голода могут страдать люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей занимаются тяжелым физическим трудом, или спортсмены в период особенно напряженных тренировок. Это связано с большой потерей энергии, которая не восполняется привычной калорийностью рациона. В этом случае стоит ввести дополнительный прием пищи или увеличить порции.

4. Нахождение в постоянном нервном напряжении

Реакция на стресс и негативные ситуации у каждого человека индивидуальная. Кто-то пытается справиться с помощью вредных привычек, кто-то теряет аппетит.

А остальные, наоборот, используют еду в качестве своеобразного антидепрессанта и банально «заедают» проблему.

Происходит это, как правило, вечером и ночью, поскольку напряжение накапливается постепенно и достигает своего апогея ближе к концу дня. К тому же большинство из нас днем занято работой и какими-то делами. А вот ночью человек оказывается наедине с самим собой и своими мыслями.

Если такая проблема вам знакома, стоит подумать, что является для вас раздражающим фактором, и попытаться устранить его. А еще лучше обратиться к психологу, который поможет найти проблему и выработать новые здоровые механизмы, чтобы справляться со стрессом.

5. Обычная привычка

То, как мы питаемся, — это не только о потребностях нашего тела, но и о привычках, обусловленных психологией и тем, как относились к пище наши родители и учили нас.

Если в вашей семье есть вечером и ночью было нормой, то не исключено, что ваш организм просто приспособился к такому графику и в нужное время ему хочется получить свое.

Здесь уже все зависит от вашей мотивации, если вы все же решили изменить график питания в пользу более здорового. Избавиться от этой привычки можно точно так же, как и от других. Начните с плотного завтрака, обеда и раннего ужина. Ваш организм будет получать нужное количество пищи, а вы перестанете испытывать голод.