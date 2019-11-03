Весомые причины стать вегетарианцем

Ни в коем случае не агитируем вас отказаться от сочного и вкусного стейка, но даем повод об этом задуматься. «Рамблер» расскажет о плюсах перехода на вегетарианство.

Меньше риск заболеть раком

Начнем с самого весомого аргумента в пользу вегетарианства. Пока ученым не удалось выяснить причины такого явления, но статистика говорит сама за себя. Причем это касается рака любого типа.

Выглядят моложе и стройнее

Насчет «стройнее» все ясно. Вегетарианцы пристально следят за своим здоровьем и чаще занимаются спортом. А что касается возраста, то при тестировании группе испытателей показали фотографии людей и попросили оценить их возраст. Интересно, что вегетарианцам давали на 5-10 лет меньше их реального возраста, что нельзя сказать о мясоедах.

Не болеют диабетом

Анастасиосом Тумпанакисом, докторантом медицинской психологии в Школе Медицинских наук Лондонского университета, и его коллегами доказано, что у вегетарианцев в четыре раза реже возникает данное заболевание, и при этом у них почти всегда нормальный уровень сахара в крови.

Здоровое сердце

За счет витаминов, клетчатки и совсем небольшого количества жиров в рационе, заболевания сердца случаются в два раза реже, чем среди мясоедов. И подобный рацион способствует понижению артериального давления.

Низкий холестерин

Также при помощи исследований анализов крови доказано, что среди вегетарианцев в три раза реже случается повышение холестерина до опасного уровня.