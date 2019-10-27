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Никаких мужчин: 107-летняя жизнерадостная бабушка назвала секрет долголетия 

SM News 51 минуту назад
107-летняя бабушка назвала секрет долголетия
Фото: SM News
По мнению Луизы Синьоры секрет того, что она уже столько лет живет в этом мире заключается в том, что она никогда не была замужем. В этом кроется ключ к счастливой и долгой жизни.
"Думаю, это и есть секрет этих 107 лет: я никогда не была замужем. Моя сестра всегда говорит: «Вот бы и я никогда не выходила замуж»",
— признается американка
Родилась она в 1912 году в Нью-Йорке. И почти всю жизнь живет в Бронксе. Можете ли поверить, что на её дне рождении побывали около сотни человек. Она с радостным недоумением восклицала — зачем, ведь в её жизни итак было очень много вечеринок.
Sm-news.ru
Родственники Луизы не могут нарадоваться её оптимизму и жизнерадостному настроению. Она говорит, что до сих пор любит танцевать, и если есть такая возможность, то она пользуется ей с наслаждением.
"Если у нас проводят тренировки, я тренируюсь…А после обеда я играю в бинго — так и проходит день",
— делится Луиза
На свой праздник именинница сделала исключение в виде торта. Ведь обычно она отказывается в употреблении от него, а еще от газировки. Её предпочтения — итальянская еда, которая является полезной для организма.
"Мне с детства привили привычку к хорошей еде", говорит она.
Можно сделать вывод, что одной из причин долголетия Луизы является правильный рацион питания, и тот факт, что она не употребляет таблетки. Только в крайнем случае — от давления.
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Теги:
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