Секреты правильного питания для здоровой кожи

Хорошая диета, богатая продуктами содержащими антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты и белки, важна для улучшения внешнего вида кожи.

Необходимые элементы для здоровья кожи

Как самый большой орган в теле, ваша кожа легко поддается влиянию того, что вы едите. Мало того, что правильное питание и диета улучшают ваше общее самочувствие, оно также играет ключевую роль в том, как ваша кожа может себя чувствовать и выглядеть.

Хорошая диета, богатая жирными омега кислотами, мощными антиоксидантами и белками может предотвратить признаки старения и обеспечить ощутимую пользу. Постарайтесь включить следующие продукты в свою ежедневную диету для здоровой, сияющей кожи.

Жирная Рыба

Жирная рыба содержит незаменимые жирные кислоты, которые требуются для поддержания здоровья кожи. Незаменимые жирные кислоты, омега 3 и омега 6, как известно, регулируют клеточную функцию и способствуют повышению эластичности матрицы кожи. Жирные кислоты также обладают противовоспалительным действием на кожу и предотвращают вспышки воспалительных кожных заболеваний, такие как угревая сыпь, экзема и псориаз.

Примерами жирной рыбы являются лосось, сельдь, анчоус и макрель. Если вы вегетарианец, добавьте льняное масло в диету как источник омеги 3.

Яркие овощи и фрукты

Выберите овощи и фрукты, которые ярко окрашены с плотным пигментом, такие как черника, помидор, и желтый или красный перец. Красочные овощи и фрукты богаты бета-каротином, витамином C, и витамином Е. Эти антиоксиданты предотвращают повреждение ваших клеток свободными радикалами, и помогают уменьшить воспаление. Они оказывают важное значение для заживления ран и предотвращения дальнейшего повреждения кожи. Диета, богатая яркими овощами и фруктами отличается качественными волокнами и сохраняет пищеварительный тракт в хорошем состоянии, способствуя выведению токсинов.

Преимущества волокон и антиоксидантов ограничивается не только улучшением состояния кожи, но и способствует профилактике хронических болезней, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Зеленый чай

Сделайте несколько глотков зеленого чая в течение дня, для увлажнения кожи и сохранения ее гладкой. Зеленый чай содержит естественные полифенолы, мощный антиоксидант, который защищает тело от болезней и замедляет процесс старения, нейтрализуя свободные радикалы. Исследования показывают, что у зеленого чая в 200 раз больше антиоксидантов чем в витаминах А, C, и Е. Зеленый чай может также предотвратить проявление пятен, поскольку содержит катехины, другой мощный антиоксидант с антибактериальными свойствами.

Белки

Кожа состоит из аминокислот, содержащихся в белке. Диета, которая содержит белок, помогает вырастить и восстановить мышечные волокна и соединительные ткани кожи. Включение нежирных источников белка в каждый прием пищи, также стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает воспаление кожи. Выбирайте нежирные источники белка, такие как яичный белок, постное куриное мясо и рыбу. Морепродукты — превосходный источник белка, в нем содержится цинк, ключевой минерал, который предотвращает угревую сыпь, уменьшая воспаление. Цинк необходим для заживления ран и профилактики рубцов на коже.

Применение сбалансированной диеты обеспечивает питание вашей кожи для улучшения ее внешнего вида и состояния. Полезная диета, которая включает вышеупомянутые продукты, будет предотвращать признаки преждевременного старения кожи и держать ваше тело в оптимальном состоянии.