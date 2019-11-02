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Правила здорового образа жизни, которые вам навредят 

Рамблер 8 часов назад
ЗОЖ, который вам навредит
Фото: depositphotos.com
Некоторые ЗОЖ-правила могут нанести существенный вред организму. «Рамблер» расскажет о самых опасных из них.

Есть малыми порциями

Это прямая дорога к набору веса. При каждом приеме пищи у нас вырабатывается инсулин, который помогает усваивать глюкозу. Но если его уровень в крови повышен, то он поддерживает чувство голода. И если каждый из 6-8 перекусов в день по 250-350 ккал, то мы получаем количество калорий, которое не способны потратить в течение дня.

Не есть после 18:00

Огромное количество женщин следуют этому сомнительному правилу. Если после 18:00 не хотите есть, то это одно. Но если после 18:00 вы боретесь с чувством голода, то ни к чему хорошему это не приводит (только к стрессу и к потере полноценного сна). Нашему организму абсолютно все равно сколько времени на часах. Поэтому есть нужно не по времени, а по аппетиту.

Бег по утрам

Как оказалось, бег по утрам некоторым противопоказан. Нельзя заниматься спортом тем, у кого в организме дефицит железа, витамина D, гормонов щитовидной железы и половых гормонов. Все эти дефициты приводят к саркопении — потере количества мышечной массы. Также есть категория людей, которым физическую активность следует переносить на вечер. Нужна консультация со специалистом.
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Женский форум 
Редактор:  Карина Андреева
Теги:
Здоровье
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