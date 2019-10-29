Почему выпадают волосы

Стресс, гормоны и другие причины выпадение волос, о которых вам необходимо знать

К 35 годам около 40% женщин начинает замечать у себя признаки потери и истончения волос. Эндокринные заболевания, наследственность, неполноценное питание и стресс лишь усугубляют ситуацию. О том, как остановить выпадение волос и вернуть пышную шевелюру, читайте в материале Passion.ru.

Причины выпадения волос

Интенсивное выпадение волос или алопеция, может развиться в любом возрасте по многим причинам, от состояния здоровья до неблагоприятного воздействия таких факторов, как экология, стресс, скудное питание, бесконтрольный прием медицинских препаратов и других.

Возможно кого-то это удивит, но интенсивное выпадение волос не происходит в одночасье. Этому процессу практически всегда предшествуют гормональные изменения, стресс, инфекция и ряд других причин.

Как правило, потеря волос происходит лишь через 3-6 месяцев после события, явившего триггером выпадения.

Из-за неспособности установить взаимосвязь между выпадением волос и предшествующими событиями мы начинаем бить тревогу. Тогда как для того, чтобы определить причину потери волос, необходимо всего лишь отмотать время на полгода назад.

Сезонное выпадение

Сезонное выпадение волос, как правило, случается осенью и является абсолютно нормальным явлением, конечно, с оговоркой, что женщина не страдает от железодефицитной анемии и гормональных нарушений.

Дело в том, что каждый волос на нашей голове растет по своему «расписанию». Осенью же, происходит своеобразная «состыковка», и волосы начинают расти и выпадать одновременно. Это явление очень схоже с процессом линьки у животных. Такое выпадение волос длится около трех месяцев и проходит само собой, не требуя специфического лечения.

Выпадение после стресса

Не многие придают этому значение, однако стресс и эмоциональные перегрузки являются одними из самых распространенных причин выпадения волос. Наши волосы живут по запрограммированному циклу, который включает в себя 3 фазы: роста, покоя и выпадения.

При внезапных сильных стрессах начинают вырабатываться особые гормоны.

Их выброс нарушает кровоснабжение и провоцирует замедление роста волос. Большая часть фолликулов входит в фазу покоя. А через несколько месяцев после стрессовых событий все "отдыхающие" фолликулы "отбрасывают" волосы примерно в одно и то же время. Именно тогда мы и наблюдаем их чрезмерное выпадение.

Гормональное выпадение

Послеродовая алопеция является типичной картиной проявления гормонального выпадения волос. Несмотря на то, что многие женщины начинают бить тревогу, когда в течение нескольких месяцев после родов замечают, как волосы выпадают горстями, это нормальная физиологическая реакция нашего организма.

Дело в том, что во время беременности волосы начинают интенсивно расти. Благодаря плаценте, дополнительному органу, вырабатывающему гормоны, количество волос на голове увеличивается приблизительно на 10%.

С появлением на свет ребенка, организм лишается такой естественной подпитки, как плацентарные гормоны, и женщина сталкивается с интенсивным выпадением волос, которое порой усугубляется лактацией.

Однако со временем цикл роста волос восстанавливает, на это может уходить от нескольких месяцев до двух лет.

Еще одной причиной алопеции может стать резкая отмена гормональных препаратов, многие из которых создают благоприятный фон для роста волос. В данном случае врач индивидуально решает вопрос о необходимости назначения заместительной терапии.

Андрогенное выпадение

Это хроническая форма женского облысения, вызванная колебаниями эндокринного фона. Зачастую это бывает вызвано дисфункцией яичников и надпочечников, которая приводит к гормональному дисбалансу, резко увеличивая количество андрогенов в организме.

Андрогены, мужские гормоны, сокращают цикл жизни волоса. Под их воздействием волосяные фолликулы сужаются и останавливаются в развитии, приводя к выпадению волос по мужскому типу.

Андрогенное выпадение волос также может быть вызвано наследственной предрасположенностью. В любом случае, это диагноз может поставить только врач, после проведения всестороннего обследования.

Диагностика и лечение

Если вы заметили, что волосы стали интенсивно выпадать, не паникуйте. Сначала попробуйте посчитать выпавшие за день волосы. Те, что остались утром на подушке, выпали при мытье головы и расчесывании, а также в течение дня. В норме за день выпадает от 100 до 120 волос.

Если же выпавших волос значительно больше и это не связано с физиологическим сезонным выпадением, обратитесь за профессиональной поддержкой. Причем обращаться за помощью следует не к парикмахеру, а к трихологу, который является врачом узкой специализации, объединяющей косметологию, дерматологию и эндокринологию.

Прежде чем начать лечение, трихолог проведет первичную диагностику. Грамотный врач всегда начинает со сбора анамнеза, а также развернутого анализа крови и исследования волос на витаминное-минеральный баланс. Если результатов этих анализов по каким-то причинам недостаточно, для прояснения картины трихолог может назначить ультразвуковое исследование внутренних органов и иммунограмму.

По результатам анализов врач подбирает индивидуальное комплексное лечение для каждого пациента, в зависимости от выявленных проблем. Это могут быть препараты для нормализации гормонального фона, борьбы с железодефицитной анемией, витамины группы B для внутримышечного применения и некоторые другие.

Также на сегодняшний день в аптеках можно приобрести эффективные фармацевтические средства от выпадения волос для ежедневного наружного применения.

Они не только борются с проблемой выпадения, но и способствуют росту волос. Однако у этих средств есть один существенный недостаток — их необходимо использовать постоянно, так как при отмене приема тут же наступает рецидив выпадения волос.

Повысить эффективность лечения также могут помочь салонные процедуры, например, мезотерапия. Она стимулирует образование волосяных фолликул и способствует росту новых волос.

А для домашнего ухода подойдут стимулирующие фолликулы шампуни и маски, в состав которых входят экстракты таких веществ, как крапива, ромашка, кайенский перец и ментол.

Если говорить о сезонном выпадении волос, то этот процесс, к сожалению, не остановить даже самым агрессивным лечением. В этот период можно лишь позаботиться о здоровье волос, которые вырастут вместо выпавших. В этом случае хорошими помощниками могут стать витамины группы В, а также минералы цинк и селен.

Профилактика

Лучшая профилактика выпадения волос — это здоровый образ жизни, в частности сбалансированное питание. Для любительниц сидеть на диетах единственный способ сохранить волосы — восполнять недостатки минералов и витаминов, которые они недополучают с продуктами питания.

Узнать, каких именно элементов не хватает волосам, поможет специальный анализ — минералограмма, на результаты которой и следует ориентироваться при выборе витаминно-минеральных комплексов. По содержанию химических элементов в волосах также легко понять, каким продуктам питания стоит отдать предпочтение.

Как показывает практика, нелишними бывают продукты, которые содержат магний и кремний. Этими элементами богаты абрикосы, изюм, чернослив, миндаль, орехи кешью, какао, зеленый чай, петрушка, редис, бобовые, грибы. Хорошим подспорьем в профилактике выпадения волос являются водоросли, моллюски и рыба. Не забывайте также включать в свой рацион растительное масло, яйца и мясо.

Ну и всеми силами старайтесь избегать стресса.