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Названы замедляющие старение продукты 

Lenta.ru + ещё 1 12 часов назад
Названы замедляющие старение продукты
Фото: Pixabay
Эксперты назвали 10 продуктов, которые помогут сохранить молодой вид и упругость кожи. Об этом сообщает портал «Медикфорум».
Так, например, улучшить вид кожи могут помидоры. Содержащийся в томатах антиоксидант ликопин, а также витамины А и С, обновляют кожу лица, пишет издание. При ежедневном употреблении помидоров, защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33 процента, а также замедляются процессы старения.
Кроме того, полезен будет зеленый чай, который благотворно влияет не только на кожу, но и на сосуды. Для устранения воспалительных процессов лучшим продуктом признана брокколи. Обратить внимание стоит и на орехи, содержащие антиоксиданты, кальций, калий и витамины А, Е, В6, В12. Отмечается, что они поддерживают в организме водный баланс.
Чтобы ускорить процессы восстановления кожи и замедлить появление морщин эксперты рекомендуют употреблять авокадо и лосося. Также полезными для упругости кожи специалисты назвали оливковое масло, листовые салаты, чернику и темный шоколад.
В октябре итальянские диетологи раскрыли секрет долголетия своих соотечественников — страна является одним из лидеров по продолжительности жизни: мужчины в среднем доживают до 81 года, а женщины — до 85 лет. Он оказался в правильном питании и высоком качестве еды. Рацион итальянцев богат белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е.
Диетологи советуют всем, кто стремится как можно дольше продлить молодость организма, ввести в рацион молочные продукты, зелень, салат и свежевыжатый грейпфрутовый сок по утрам. Также диетологи порекомендовали ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса — это позволит следящему за питанием человеку сохранить достаточную мышечную массу.
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