Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять простых способов сжечь жир без упражнений 

Medical Note 8 часов назад
Пять простых способов сжечь жир без упражнений
Фото: Medical Note
Зарубежные исследователи рассказали, как избавиться от лишнего жира естественными способами, без изнурительных тренировок.
Безусловно, физическая активность очень важна для фигуры и здоровья. Но если по каким-либо причинам у вас нет возможности заниматься спортом, но есть сильное желание похудеть, стоит следовать некоторым правилам.
Хороший способ снизить вес — регулярное употребление белковой пищи. Как мяса, птицы, рыбы, так и бобовых, орехов, тофу.
При этом надо отказаться от сладких и подслащенных напитков. Они, как выяснили европейские исследователи, помимо прочего повышают риск смерти от заболеваний кровообращения.
Также можно начать практиковать так называемое «прерывистое» питание. Есть два основных режима.
Первый — в течение восьми часов употреблять суточную норму калорий, а в остальное время отдыхать от еды и пить только воду. Другой вариант — только три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях. В остальное время питаться нормально (но не переедать).
Также важно избегать стрессов, так как они зачастую провоцируют чрезмерный аппетит, и ежедневно высыпаться.
Видео дня. Как Бабкиной удается удерживать молодого мужа
Medical Note: последние новости
Ученые обнаружили новую опасность противозачаточных таблеток Ученые обнаружили новую опасность противозачаточных таблеток Как не навредить здоровью, если есть привычка засыпать с гаджетами Как не навредить здоровью, если есть привычка засыпать с гаджетами Почему диета не работает? Четыре основные причины провала Почему диета не работает? Четыре основные причины провала
Женский форум 
Теги:
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как итальянки укрощают строптивых мужчин
Как итальянки укрощают строптивых мужчин
Как правильно реагировать на пристающих цыган
Как правильно реагировать на пристающих цыган 31
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем 11
Зачем звезды так сильно худеют
Зачем звезды так сильно худеют 2
Весомые причины стать вегетарианцем
Весомые причины стать вегетарианцем 1
Видео
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
00:49
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
Звёзды
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
03:12
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
Здоровье
Ивлеева отреагировала на слухи о проблемах в браке
02:03
Ивлеева отреагировала на слухи о проблемах в браке
Звёзды
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
02:17
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
Любовь
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
00:56
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
Дом и сад
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
00:17
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
Звёзды
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
01:22
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
Звёзды
Французский деликатес запрещают есть американцам
00:35
Французский деликатес запрещают есть американцам
Еда
Как правильно обращаться с тыквой
02:53
Как правильно обращаться с тыквой
Еда
Директор Наргиз рассказала о ее «пьяном» концерте
04:40
Директор Наргиз рассказала о ее «пьяном» концерте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение