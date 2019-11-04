Пять простых способов сжечь жир без упражнений

Зарубежные исследователи рассказали, как избавиться от лишнего жира естественными способами, без изнурительных тренировок.

Безусловно, физическая активность очень важна для фигуры и здоровья. Но если по каким-либо причинам у вас нет возможности заниматься спортом, но есть сильное желание похудеть, стоит следовать некоторым правилам.

Хороший способ снизить вес — регулярное употребление белковой пищи. Как мяса, птицы, рыбы, так и бобовых, орехов, тофу.

При этом надо отказаться от сладких и подслащенных напитков. Они, как выяснили европейские исследователи, помимо прочего повышают риск смерти от заболеваний кровообращения.

Также можно начать практиковать так называемое «прерывистое» питание. Есть два основных режима.

Первый — в течение восьми часов употреблять суточную норму калорий, а в остальное время отдыхать от еды и пить только воду. Другой вариант — только три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях. В остальное время питаться нормально (но не переедать).

Также важно избегать стрессов, так как они зачастую провоцируют чрезмерный аппетит, и ежедневно высыпаться.