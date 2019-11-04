Чем можно заразиться в парикмахерской: будьте бдительны

Все любят выходить оттуда обновленными и ухоженными. И все рискуют однажды попасть к недобросовестному мастеру.

Вши — бич не только детских учреждений. Они легко переносятся с головы на голову через расческу, ножницы, заколки и другие инструменты парикмахера.

Чесотку тоже легко подхватить в салоне. Чесоточный клещ передается даже через предметы обихода: полотенца, расчески, накидки.

Грибок — вещь крайне неприятная, к тому же лечится долго и проблематично. Подхватить грибковую инфекцию реально через микропорезы, царапины, которые возможны как во время стрижки, так и расчесывания.

Если инструментами причесывали больного, а потом, не обработав, следующего человека — паразит с удовольствием облюбует нового «хозяина».

Стригущий лишай — одна из разновидностей грибковой инфекции, которая проявляется красными пятнами с чешуйками. Через плохо простерилизованные инструменты заболевание может перекочевать на кожу.

Стафилококк и вызванный им фолликулит в районе волосяных фолликул тоже грозят людям со свежими царапинами и порезами, если мастер не обрабатывает ножницы и бритвы.

Гепатитом через порезы кожи заразиться в парикмахерской сложно, но его не стоит списывать со счетов.

Несмотря на мнение обывателей, перхоть «подцепить» в парикмахерской нельзя, ведь это не болезнь, а отслойка мертвых клеток кожи. Это не вирусное заболевание и не инфекция, которую можно передать другому.

Что должно насторожить

Если после посещения салона стали беспокоить зуд, гнойнички, красные пятна на коже, воспаления на голове, внезапно появилась перхоть, которая может быть симптомом грибка, посетите врача.

Всегда обращайте внимание, как в салоне обрабатывают инструменты, задавайте вопросы. Спросите про метод обработки: автоклав, стерилизация паром или обработка барбицидом.

Если кожа на голове повреждена, отложите визит к парикмахеру.

Следите, чтобы мастер обрабатывал антисептиком все инструменты, которые не могут быть одноразовыми. Желательно, чтобы это делали на ваших глазах. Обязательно использование одноразовых шапочек, накидок, салфеток.

Перед тем как сядете в кресло, его должны убрать: очистить все поверхности, стол, обивку, а не просто смести волосы с пола.

Если мастер оцарапал или порезал вас, пусть сразу же тщательно обработает рану по всем правилам.

Инструменты и оборудование, которые упали на пол, просите заменить на стерильные или заново обработать при вас. Идеальный вариант — найти мастера, к которому сможете ходить со своими инструментами. Многоразовыми, но которыми будете пользоваться только вы.