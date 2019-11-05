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Одиночество нас убивает в прямом смысле 

Рамблер 21 минуту назад
Почему люди бывают одинокими? Особенно в больших городах, где жизнь кипит? Это кажется чем-то невозможным, ведь вокруг всегда что-то происходит. Трудно не обзавестись знакомыми или друзьями. Но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. По мнению Карен Хорни, одной из ключевых личностей неофрейдизма, одиночество связано с базальной тревогой. Это термин, означающий ощущение страха одиночества и беспомощности, вызванный недостатком родительского тепла с раннего детства. Во взрослой жизни это выливается в невротические потребности, которые становятся смыслом существования.
Как одиночество влияет на физиологические особенности человеческого организма смотрите в этом видео.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Здоровье , Видео
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