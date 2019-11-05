Три доступных продукта с омега-3 кислотами

Три доступных продукта с высоким содержанием незаменимых омега-3 кислот

Исследование специалистов из Китая и США показало, что омега-3 жирные кислоты могут защитить от негативного воздействия загрязненного воздуха. Как известно, омега-3 много в жирной красной рыбе и оливковом масле. Диетологи перечислили другие более доступные продукты, способные заменить дорогостоящие продукты.

Омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми питательными веществами с массой преимуществ — например, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе, у жителей регионов с загрязненным воздухом. Что особенно актуально для людей, проживающих в больших городах.

Получить жирные кислоты можно из специальных добавок, а также из пищи. При этом необязательно покупать дорогой лосось и заправлять салат оливковым маслом — признанными источниками омега-3.

Популярная среди россиян скумбрия — также отличный источник незаменимых жирных кислот, не уступающий красной рыбе.

Кроме того, полезного жира много в селедке и семенах льна.

В более скромном количестве омега-3 присутствуют в деревенских яйцах, шпинате, брюссельской капусте.