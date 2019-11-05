Как рассчитать «окно фертильности»

Овуляция и «окно фертильности»: почему это не одно и то же

Российские и зарубежные гинекологи часто используют понятие «окно фертильности» для обозначения периода, во время которого в организме женщины наблюдаются наиболее благоприятные условия для зачатия. Однако в широком понимании этого термина до сих пор существуют некоторые неточности.

Овуляция — не тоже самое, что «окно фертильности»

Один раз в 25-28 дней у любой здоровой женщины, в возрасте до 50-58 лет, происходит овуляция. Она представляет собой выброс созревшей яйцеклетки из яичника в маточную трубу и дальнейшая ее транспортировка по половым путям, где и должно осуществиться оплодотворение.

Процесс выхода и движения обычно занимает не более одного часа, после этого яйцеклетка сохраняет способность быть оплодотворенной в течение приблизительно следующих суток. Неоплодотворенная яйцеклетка затем погибает и цикл созревания в яичниках начинается с начала.

Очень многие женщины считают, что вот эти 24-26 часов овуляции и есть то самое «окно фертильности».

Представители «Международной ассоциации акушеров-гинекологов и эндокринологов» указывают на тот факт, что сперматозоиды, попавшие в половые пути женщины, способны сохранять свою активность до недели, дожидаясь нужного момента. Таким образом вероятность оплодотворения повышается и это увеличивает «окно фертильности».

Его настоящий промежуток обычно оценивается гинекологами в 5-6 дней.

Иными словами 5 дней до выброса созревшей яйцеклетки и еще сутки после этого физиологического момента и составляет само «окно».