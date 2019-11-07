Главные ошибки женщин во время менопаузы

Наступление менопаузы — отнюдь не самый простой период в жизни каждой женщины. Изменения в организме неизменно сказываются и на психологическом состоянии. Многим начинает казаться, что жизнь больше никогда не будет такой же яркой, какой была "до". Однако нередко женщины сами создают те обстоятельства, которые вводят их в уныние. "Рамблер" выяснял, какие ошибки допускает прекрасный пол с приходом менопаузы.

Вы не контролируете свои эмоции

Резкие эмоциональные вспышки — абсолютно нормальный симптом менопаузы, ведь в организме происходят глобальные гормональные изменения. Помня об этом, многие женщины пускают свою эмоциональность на самотек, срываясь на близких людях, вгоняя себя в депрессию и раздражаясь по поводу и без. Чтобы хоть как-то достичь внутренней гармонии, побольше уделяйте время себе и постарайтесь разнообразить досуг: займитесь спортом, пересмотрите любимые фильмы, отправьтесь в мини-путешествие или начните рисовать.

Вы не ухаживаете за собой

После 40 в жизни многих женщин случается парадокс. Они боятся наступающей старости, но при этом не делают ровным счетом ничего, чтобы по-прежнему выглядеть привлекательно. А с наступлением менопаузы и вовсе опускают руки: считают, что вся модная одежда создана для молодых, на фитнес ходить опасно из-за здоровья, а декоративная косметика только прибавляет пару-тройку лет. Как правило, подобный настрой не приводит ни к чему хорошему, — с каждым подходом к зеркалу самооценка женщины падает все ниже и ниже. К тому же все это негативно сказывается на отношениях с любимым мужчиной и лишь добавляет стресса.

Вы не занимаетесь сексом

С наступлением менопаузы женское либидо неизменно снижается, — и тут опять все дело в гормонах. К тому же женщина может испытывать дискомфорт во время полового акта из-за недостатка влаги в интимной зоне. Однако и первую, и вторую проблему можно решить, а вот отказываться от секса на долгий срок — нежелательно. Именно занятия любовью провоцируют выработку незаменимого для женщин эстрогена, который, в свою очередь, продлевает молодость.