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Гинеколог рассказала, можно ли забеременеть в дни менструации 

Medical Note + ещё 1 4 часа назад
Можно ли забеременеть в дни менструации
Фото: Medical Note
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач программы «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» Татьяна Румянцева в своем блоге ответила на распространенный женский вопрос — можно ли забеременеть в дни менструации.
Эксперт поясняет, что забеременеть можно во время овуляции — точнее, вскоре после нее.
«А вот заняться сексом, который приведет к беременности, можно в разные дни», — пишет Татьяна Румянцева, поясняя, что сперматозоиды живут в половых путях женщины до 7 дней.
Овуляция случается в среднем на 14-й день цикла.
Если менструация длится 7 дней, секс в последний день «месячных» может привести к беременности.
«Если же немного раздвинуть границы и подумать о ранней овуляции (овуляция до 13-го дня цикла, которая, кстати говоря, не снижает шансы на зачатие) и самых стойких сперматозоидах, а также о менструации, которая длится более 7 дней (есть ситуации, в которых менструация может продолжаться 10 и более дней), то встреча яйцеклетки и сперматозоида, попавшего в организм женщины во время менструации, становится вполне возможной», — пишет эксперт.
Таким образом, в дни менструации вероятность наступления беременности в разы ниже, чем в предшествующие овуляции дни. Однако ни в один из дней менструального цикла она не равна нулю, заключает специалист.
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Теги:
Здоровье , Татьяна Румянцева
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