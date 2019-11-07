Гинеколог рассказала, можно ли забеременеть в дни менструации

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач программы «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» Татьяна Румянцева в своем блоге ответила на распространенный женский вопрос — можно ли забеременеть в дни менструации.

Эксперт поясняет, что забеременеть можно во время овуляции — точнее, вскоре после нее.

«А вот заняться сексом, который приведет к беременности, можно в разные дни», — пишет Татьяна Румянцева, поясняя, что сперматозоиды живут в половых путях женщины до 7 дней.

Овуляция случается в среднем на 14-й день цикла.

Если менструация длится 7 дней, секс в последний день «месячных» может привести к беременности.

«Если же немного раздвинуть границы и подумать о ранней овуляции (овуляция до 13-го дня цикла, которая, кстати говоря, не снижает шансы на зачатие) и самых стойких сперматозоидах, а также о менструации, которая длится более 7 дней (есть ситуации, в которых менструация может продолжаться 10 и более дней), то встреча яйцеклетки и сперматозоида, попавшего в организм женщины во время менструации, становится вполне возможной», — пишет эксперт.

Таким образом, в дни менструации вероятность наступления беременности в разы ниже, чем в предшествующие овуляции дни. Однако ни в один из дней менструального цикла она не равна нулю, заключает специалист.