Бабушка накачала стальной пресс после развода

Бабушка двоих внуков накачала стальной пресс и ягодицы после развода с мужем-неудачником

44-летняя Джина Джонс из Техаса после неудачного брака решила стать бодибилдером. Подробности л преображением — в новом материале WMJ.ru!

Джина рано вышла замуж и родила ребёнка, однако брак с первым мужем не сложился. Из-за финансовых проблем женщина погрязла в домашних обязанностях, не имела возможности заботиться о себе и правильно питаться. Женщина страдала от лишнего веса.

Когда ее терпение подошло к концу, она решила кардинально изменить свою жизнь — развелась с мужем-неудачником и занялась своей фигурой.

В итоге женщина похудела на 11 кг, накачала стальной пресс и стала участвовать в соревнованиях бодибилдеров.

Счастье нашло хозяйку своей судьбы очень скоро: Джина встретила своего будущего мужа Курта, повторно вышла замуж и сейчас воспитывает двух внуков. Женщина признается, что некоторые принимают ее за старшую сестру своей дочери.