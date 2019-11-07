Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабушка двоих внуков накачала стальной пресс и ягодицы после развода с мужем-неудачником 

WMJ.ru 25 минут назад
Бабушка накачала стальной пресс после развода
Фото: Instagram
44-летняя Джина Джонс из Техаса после неудачного брака решила стать бодибилдером. Подробности л преображением — в новом материале WMJ.ru!
Джина рано вышла замуж и родила ребёнка, однако брак с первым мужем не сложился. Из-за финансовых проблем женщина погрязла в домашних обязанностях, не имела возможности заботиться о себе и правильно питаться. Женщина страдала от лишнего веса.
Когда ее терпение подошло к концу, она решила кардинально изменить свою жизнь — развелась с мужем-неудачником и занялась своей фигурой.
В итоге женщина похудела на 11 кг, накачала стальной пресс и стала участвовать в соревнованиях бодибилдеров.
Счастье нашло хозяйку своей судьбы очень скоро: Джина встретила своего будущего мужа Курта, повторно вышла замуж и сейчас воспитывает двух внуков. Женщина признается, что некоторые принимают ее за старшую сестру своей дочери.
Видео дня. Алена Водонаева об эротике и альфонсах для Рамблер/Live!
WMJ.ru: последние новости
Мать-одиночка поборола депрессию из-за неизлечимого ожирения и создала блог для мотивации других женщин Мать-одиночка поборола депрессию из-за неизлечимого ожирения и создала блог для мотивации других женщин Актрисы, которые увели чужих мужей Актрисы, которые увели чужих мужей «Свежий шедевр»: 6-летняя дочь Максима Галкина написала книгу про щенка «Свежий шедевр»: 6-летняя дочь Максима Галкина написала книгу про щенка 
Теги:
Здоровье , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водонаева о феминизме, эротике и дружбе с бывшими
Водонаева о феминизме, эротике и дружбе с бывшими 2
Как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно
Как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно
Фейковая еда, опасная для здоровья
Фейковая еда, опасная для здоровья 1
Главные ошибки женщин во время менопаузы
Главные ошибки женщин во время менопаузы
Самые нелепые деревенские выкупы невест
Самые нелепые деревенские выкупы невест 9
Видео
Одиночество нас убивает в прямом смысле
07:45
Одиночество нас убивает в прямом смысле
Здоровье
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
00:49
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
Звёзды
Королева потеряла второго ребенка
01:00
Королева потеряла второго ребенка
Звёзды
Фейковая еда, опасная для здоровья
10:10
Фейковая еда, опасная для здоровья
Еда
Как сделать пятки гладкими, как у младенца
02:41
Как сделать пятки гладкими, как у младенца
Красота Здоровье
Пластический хирург изуродовал фотомодель
05:22
Пластический хирург изуродовал фотомодель
Красота Здоровье
Насколько безопасны продукты с соей
26:04
Насколько безопасны продукты с соей
Еда Здоровье
Почему плиту не стоит ставить рядом с мойкой
02:26
Почему плиту не стоит ставить рядом с мойкой
Дом и сад
Эффектные жены пожилых миллионеров
10:02
Эффектные жены пожилых миллионеров
Любовь
Названы продукты, которые нельзя брать в магазине
04:20
Названы продукты, которые нельзя брать в магазине
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть