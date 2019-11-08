Секреты успешной реабилитации после пластики

Пластический хирург Владимир Плахотин — о том, что результат любого вмешательства зависит не только от врача

Отличный результат любого хирургического вмешательства зависит от нескольких важных факторов, таких как:

— Профессионализм специалиста, который полностью исключает риски во время проведения операции.

— Восстановительный период, когда происходит естественная усадка тканей.

— Неукоснительное соблюдение пациентом предписаний врача.

В каждом отдельном случае (ринопластика, блефаропластика, маммопластика, липосакция и т. д.) на окончательное восстановление организма требуется разное время. Зависит это, в первую очередь, от характера вмешательства и особенностей организма пациента: у кого-то процесс заживления тканей происходит быстрее, у кого-то — дольше. Например, на восстановление после липосакции организм тратит в среднем от 2,5 до 3 недель. В этот период пациент в обязательном порядке носит компрессионное белье. Специальное белье потребуется после глютеопластики и коррекции груди при помощи имплантов. Восстановительный период после маммопластики может занять 4—6 недель. Месяц уйдет на