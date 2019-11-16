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Почему спать голой полезно для здоровья 

Рамблер 1 час назад
Почему спать голой полезно для здоровья
Фото: depositphotos.com
Пока магазины домашней одежды удивляют все новыми и новыми видами пижам, врачи призывают спать голышом. "Рамблер" выяснял, чем полезен сон без одежды.

Крепкий сон

Отсутствие одежды моментально уменьшает температуру тела, за счет чего нам удается спать крепче. К тому же одежда может вызывать раздражение во время сна или попросту мешать принять удобную позу.

Метаболизм улучшается

Организм заботится о своем хозяине, поэтому, чтобы ему не было холодно во сне, он перерабатывает коричневый жир в энергию для создания тепла.
Помимо этого жир поддерживает оптимальную температуру тела. Вкупе все это улучшает метаболизм, а значит, позволяет вам сбросить лишние кило.

Отношения становятся крепче

Когда близкие люди прикасаются к открытым участкам кожи друг друга, у них вырабатывается гормон окситоцин, улучшающий общее самочувствие. Помимо этого существует мнение, что пары, которые поддерживают тактильный контакт во сне, становятся еще ближе в эмоциональном плане.

Инсулин нормализуется

Согласно различным исследованиям, сон нагишом помогает поддерживать инсулин в норме. И вновь все дело в холодных температурах: именно они положительным образом сказываются на гормонах лептин и адипонектин, которые нормализуют инсулин.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Здоровье
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