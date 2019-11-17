Можно ли определить калорийность на глаз 

Стройная фигура — это не только регулярные тренировки и самодисциплина, но и умение правильно считать калории. «Рамблер» разобрался, как упростить себе жизнь и научиться легко считать калорийность блюд.
Кому это нужно
Соблюдая определенные рамки и дефицит калорий, мы неизбежно рано или поздно похудеем. Существует много нюансов. Диетологи убеждены: если вы рассчитываете для себя примерную норму калорий в день, то вы должны акцентировать внимание на качестве еды, которая принесет пользу вашему организму. Мысленные подсчеты калорийности часто ведут к недобору белка, перебору углеводов, недостатку жиров в рационе. Подсчёт КБЖУ блюда даёт нам примерное понимание энергетической ценности еды. Таким способом мы можем выяснить что конкретно нам может дать этот продукт. Подсчёт калорийности необходим для людей с лишним весом, так как он позволяет заменить повседневные продукты на более качественные. В то же время подсчет калорий будет полезен и для людей с нормальным весом, чтобы отрегулировать количество недостающих макроэлементов в организме.
Что такое калорийность и БЖУ
Калория — единица энергии, которую потребляет наш организм для поддержания собственной работоспособности. Есть калории, которые мы потребляем в качестве еды. Так же есть калории, которые мы тратим во время тренировки или любой активности. Но и в спокойном состоянии наш организм теряет некоторое количество калорий, например, когда мы спим.
«БЖУ для девушек: содержание белков — 1,5-2 г на 1 кг веса, жиров — 1 г на 1 кг веса, углеводов — 4-5 г на 1 кг веса. Для мужчин считаются нормальными данные, которые на 1-2 г больше по каждой позиции. Все данные могут варьироваться. Все зависит от вашего веса, цели подсчета калорийности, вашей активности. Если вы хотите достичь результата, то без режима и плана питания не обойтись. Со временем вы научитесь сканировать каждый продукт и определять его энергетическую ценность», — уверена Наталья Григорьева, диетолог.
Основные правила подсчета
- Кухонные весы и мерная тара должны всегда стоять на вашей кухне. Используя одни и те же продукты, измеряя их в одинаковой посуде, вы начнете понимать примерную калорийность ваших блюд.
- Читайте надписи на упаковках. Обычно на всех продуктах пишут калорийность и БЖУ на 100 г. Не забывайте обращать внимание на количество продукта в упаковке.
- Не забывайте, что при любом подсчете точной калорийности продукта вы не получите. Считая с помощью таблиц или различных приложений, обращайте внимание на то, в каком виде записан продукт (жареном, сухом или вареном).
- Уделяйте внимание своему психическому состоянию. Не голодайте и не переедайте. Стабильный эмоциональный фон позволит нормализовать выработку гормонов в организме. Они способствуют похудению и обратному набору веса.