Можно ли определить калорийность на глаз

Стройная фигура — это не только регулярные тренировки и самодисциплина, но и умение правильно считать калории. «Рамблер» разобрался, как упростить себе жизнь и научиться легко считать калорийность блюд.

Кому это нужно

Соблюдая определенные рамки и дефицит калорий, мы неизбежно рано или поздно похудеем. Существует много нюансов. Диетологи убеждены: если вы рассчитываете для себя примерную норму калорий в день, то вы должны акцентировать внимание на качестве еды, которая принесет пользу вашему организму. Мысленные подсчеты калорийности часто ведут к недобору белка, перебору углеводов, недостатку жиров в рационе. Подсчёт КБЖУ блюда даёт нам примерное понимание энергетической ценности еды. Таким способом мы можем выяснить что конкретно нам может дать этот продукт. Подсчёт калорийности необходим для людей с лишним весом, так как он позволяет заменить повседневные продукты на более качественные. В то же время подсчет калорий будет полезен и для людей с нормальным весом, чтобы отрегулировать количество недостающих макроэлементов в организме.

Что такое калорийность и БЖУ

Калория — единица энергии, которую потребляет наш организм для поддержания собственной работоспособности. Есть калории, которые мы потребляем в качестве еды. Так же есть калории, которые мы тратим во время тренировки или любой активности. Но и в спокойном состоянии наш организм теряет некоторое количество калорий, например, когда мы спим.

«БЖУ для девушек: содержание белков — 1,5-2 г на 1 кг веса, жиров — 1 г на 1 кг веса, углеводов — 4-5 г на 1 кг веса. Для мужчин считаются нормальными данные, которые на 1-2 г больше по каждой позиции. Все данные могут варьироваться. Все зависит от вашего веса, цели подсчета калорийности, вашей активности. Если вы хотите достичь результата, то без режима и плана питания не обойтись. Со временем вы научитесь сканировать каждый продукт и определять его энергетическую ценность», — уверена Наталья Григорьева, диетолог.