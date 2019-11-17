Судьбы матерей, переживших послеродовую депрессию

«Рамблер» рассказывает об историях женщин, тяжело переживших послеродовую депрессию (ПРД). Исследование заболевания сводится к неблагополучному фону, который заставляет мать чувствовать себя несчастной. Часто нехватка поддержки, усугубление собственных комплексов и искаженное восприятие ребенка создают негативный контекст жизни, и женщине остается только уповать на помощь.

Исследование, опубликованное в статье «Судьба пациенток, перенесших послеродовую депрессию» показало, что матери, подвергшиеся ПРД, в дальнейшей жизни более подвержены риску развития депрессивного расстройства.

Почти все найденные в Сети истории имеют общую черту в виде одновременной хандры матери и ребенка, когда новорожденный отказывается от еды, а родившую женщину захватывает слабость, а также негативные чувства к собственному ребенку. В статье приведен случай усугубленного депрессивного состояния, когда муж не пытался помогать матери своего ребенка, а находил другую женщину. Таким образом, возникло запущенное расстройство, которое привело пациентку в психиатрический стационар и спровоцировало развития биполярного депрессивного расстройства, включающее суицидальные мысли.

Другая история о послеродовой депрессии описывается в книге Ксении Красильниковой, пережившей ПРД. Писательская деятельность женщины привела к ряду гневных комментариев от матерей, относящихся как минимум с недоверием к ее рассказу, а как максимум выступающих с упреком в сторону Ксении.

Красильникова сама не знает, что именно послужило спусковым крючком для развития послеродовой депрессии, но признается, что во время родов и после них было некоторое количество рисков. Ксения рассказывает, как консультантка по грудному вскармливанию, которой она заплатила большую сумму, не помогала ей. Женщина признается, что рыдала во время консультаций вместе с ребенком, а консультантка через некоторое время просто перестала отвечать на сообщения.

Ксения вспоминает первые недели после родов, во время которых она боялась своего ребенка и не испытывала к нему должной любви, а после мучилась виной из-за этого состояния. Женщина обратилась к психологам, но ни один из них не посоветовал ей посетить психиатра. Ксения решилась сама сходить к врачу, когда поняла, что продумала, как именно ей совершить самоубийство.

Тогда женщина последовала совету психиатра и легла в больницу, где ей оказали помощь в лечении депрессии. Разумеется, семье Красильниковых пришлось нелегко, но по прошествии нескольких месяцев Ксения смогла вернуться домой и впервые почувствовать радость от общения с собственным ребенком.

Сейчас Ксения Красильникова живет полной жизнью и делится своим опытом не только на страницах книги, но и собирается бороться с табу на психические заболевания в России, рассказывать людям правду о послеродовой депрессии. А ее история вдохновила людей на создание групп по борьбе с ПРД.