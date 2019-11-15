Как похудеть, не вставая из-за офисного стола

Фитнес в офисе: как похудеть, не вставая из-за рабочего стола

Когда плотный рабочий график, и совершенно нет времени на фитнес-клуб, на помощь приходит фитнес… в офисе. Выполняйте эти 5 упражнений, и вы всегда будете в прекрасной форме.

Попа как орех

Ох, сколько же сидячего времени приходится на наши прекрасные ягодицы! Подтянуть их, придать округлую форму и сделать упругими поможет очень простое упражнение.

Сядьте на стуле ровно. Ноги в коленях согните под ровным углом — так, чтобы ступни были ровно под коленками. Поочередно сжимайте и расслабляйте ягодицы. Сделайте 3 подхода по 25 повторений, на каждом повторении задерживаясь в моменте пикового напряжения на 5 секунд.

Осиная талия

Все мы мечтаем о тонкой талии и плоском животе. Сидячий образ жизни, к сожалению, не способствует обретению ни первого, ни второго. Но со следующим упражнением все поправимо.

Сядьте ровно на краю стула и согните ноги под прямым углом. Ладонями слегка упритесь в край стула. Поочередно поднимайте и выпрямляйте правую и левую ноги. Во время подъема держите их в напряжении, вытянутыми как струна. Выполните 3 подхода по 15 повторений каждой ногой.

Отдохните 10 секунд и повторите то же самое, только в этот раз поднимая обе ноги одновременно. Дополнительный бонус этого незатейливого упражнения — оно прекрасно тонизирует ноги, делая их стройнее.

Стройные ножки

Невозможно говорить о красивых и стройных ногах без подкачанных икр. Именно красивые икры придают ножкам сексуальность и делают бедра визуально меньше. Придать красивый рельеф икроножным мышцам поможет следующее упражнение.

Сидя на стуле (угол в коленках 90 градусов), поднимите стопу на носок, напрягая при этом икроножные мышцы, задержитесь на 3-5 секунд и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 25 повторений.

Королевская осанка

Ровная спина и красивая осанка — кто-то для ее поддержания ходит в специальном корсете. Мы же предлагаем более полезный и действенный способ.

Сидя на стуле, с выдохом поверните корпус вправо, ухватившись руками за спинку стула. Важно, при этом, чтобы ягодицы не отрывались от стула, а таз не поворачивался за туловищем. Со вдохом вернитесь в исходное положение и с выдохом выполните поворот в левую сторону. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

Изящные руки

Не секрет, руки выдают возраст женщины. А если мышцы одрябли, то наши ручки еще и прибавят к имеющимся годам минимум 5 лет. Чтобы в открытых вечерних платьях руки выглядели подтянутыми, выполняем следующее упражнение.

Сядьте на край стула, стопы плотно поставьте на пол строго под коленками. Возьмитесь руками по краям сидения. Напрягите руки и слегка приподнимите тело. Вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.