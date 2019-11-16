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Россиянка раскрыла секрет, как ей удается в 57 лет выглядеть на 30 

express-novosti.ru + ещё 1 4 часа назад
Россиянка в 57 лет выглядит на 30
Фото: Express-novosti.ru
Галина Кутерева, проживающая в городе Тольятти, поражает своей небывалой красотой и молодостью. Ведь именно ей удается в свои 57 лет выглядеть максимум на 30. Каждый житель Тольятти, который хоть раз видел Галину, был удивлен. Женщина, несмотря на время года, передвигается по городу исключительно в босоножках, топиках и шортах. Никакие морозы не страшны Галине. Наоборот, они закаляют дух и здоровье. Сама 57-летняя Кутерева уверена, что нашла собственный эликсир молодости.
Express-novosti.ru
По информации ИА «Экспресс-Новости», еще с детства Галина Кутерева жутко боялась холода. Родилась она очень слабой и больной в Донбассе. Частенько лежала в больнице с воспалением легких. Когда вышла замуж, переехала в Тольятти. Однажды женщина отправилась вместе с мужем на вечернюю прогулку и почувствовала сильный дискомфорт в ногах.
«Была поздняя осень, и шел ледяной дождь. Мы пошли в магазин с мужем, и я почувствовала, что ногам стало очень жарко. Интуиция подсказала, что хочу надеть босоножки. Вернулась домой и сделала это»,
— вспоминает Галина.
Открыв для себя настоящую свободу и приятный холодок, женщина решила не останавливаться. Постепенно она стала отказываться от теплых свитеров, шапок, перчаток, а затем и вовсе избавилась от верхней одежды. Теперь в гардеробе Кутеревой только летние вещи. Причем найти среди них кофты с длинными рукавами или штаны — невозможно. Открыв шкаф Галины, можно увидеть только топики, юбки, шорты и платья. Такой образ жизни 57-летняя жительница Тольятти поддерживает уже 10 лет.
Галина Кутерева утверждает, что ни разу не обмораживала кожу, да и вообще никаких косметических проблем не испытывала. Ее кожа идеальна: никаких шелушений и трещин. По словам Галины, не проявляются возрастные изменения, морщины и дряблость.
Express-novosti.ru
Несмотря на то, что женщина не принимает никаких таблеток, даже витамины не пьет, она не болеет гриппом и ОРВИ. Галина придерживается правильного питания. Например, на завтрак съедает вареное яйцо, яблоки и ягоды. За сутки она выпивает большое количество чистой воды и пол-литра сметаны. Алкогольные напитки и табак для Кутеревой под запретом.
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Теги:
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