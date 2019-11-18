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Мытье посуды продлевает жизнь 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как работа по дому и на дачном участке может отсрочить смерть. В двадцатом веке физическую работу всё чаще стали выполнять машины, так здоровье: недостаток физической активности способствует набору веса и появлению целого комплекса недугов. Кто-то заставляет тело работать, посещая спортзал или совершая пробежки в парке, но к этому готовы не все. Зато делать хозяйственные дела дома приходится каждому. Именно они и могут стать альтернативой физкультуре.
Ранее «Рамблер» рассказал, как похудеть с помощью бактерий. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Здоровье , Видео , Дом и сад
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