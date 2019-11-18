Мытье посуды продлевает жизнь

Смотрите видео и узнайте, как работа по дому и на дачном участке может отсрочить смерть. В двадцатом веке физическую работу всё чаще стали выполнять машины, так здоровье: недостаток физической активности способствует набору веса и появлению целого комплекса недугов. Кто-то заставляет тело работать, посещая спортзал или совершая пробежки в парке, но к этому готовы не все. Зато делать хозяйственные дела дома приходится каждому. Именно они и могут стать альтернативой физкультуре.