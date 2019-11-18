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Выявлена формула похудения без диет 

express-novosti.ru 7 часов назад
Выявлена формула похудения без диет
Фото: Express-novosti.ru
Сбросить лишний вес быстро и без особенных усилий, уверяют нас ученые, вполне реально. Причем это по силам практически каждому человеку. ИА «Экспресс-Новости» узнало подробности о результатах исследований в сфере питания и его влияния на вес человека.
Учеными Колорадского университета Соединенных Штатов Америки были проведены научные исследования. Перед специалистами была поставлена задача — изучить эффективность в процессе похудения разных видов диет вкупе с выполнением физических упражнений. Результаты проведенных исследований были опубликованы в специальном журнале научных новостей и исследований Science Daily.
Чтобы оценить, насколько эффективен тот или иной метод сбрасывания лишних килограммов, ученые решили использовать процедуру так называемой двойной метки воды, представляющей собой обогащение организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. По мнению ученых, такой способ более эффективен, чем использование дневников питания и опросников.
Проведя необходимые исследования, ученые пришли к выводу, что главное в процессе похудения — это все-таки не строгая диета, а регулярные физические нагрузки. Систематические занятия спортом помогут не только быстрее избавиться от лишних калорий, но и избежать возвращения потерянных килограммов.
Если нет возможности ходить в зал, можно просто больше ходить пешком, делать зарядку, отказаться от использования лифта. Правда, все это не говорит о том, что не следует придерживаться принципов правильного питания. То есть, никаких фастфудов, сладкой газировки, жирных и жареных блюд. Кроме того, нужно обязательно соблюдать правильный питьевой режим, то есть, выпивать два литра воды в день. Тем более после занятий спортом пить очень хочется.
Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, как лучше всего худеть. Чтобы за короткий период избавиться от лишних килограммов, нужно придерживаться простых правил: в качестве перекусов можно использовать орехи. В разумных пределах, конечно.
  • двухразовое питание без вредных перекусов, то есть, основные приемы пищи приходятся на завтрак и обед, а от ужина лучше отказаться;
  • последний прием пищи должен быть не позднее, чем за четыре часа до ночного отдыха;
  • в случае появления голода нужно пить воду или зеленый чай.
За два месяца такого питания, как утверждает диетолог, можно похудеть на пару размеров.
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