Почему женщинам не стоит принимать ванну с пеной 

Вода до краев, клубы пара и шапка из пены — какая женщина не любит полежать в такой ванне. Так можно снять усталость, успокоить нервы, получить заряд свежести. Только все эти плюсы могут оказаться незначительными по сравнению с минусами, к которым приводит долгое лежание в ванне с ароматной пеной.
Есть устойчивое мнение, что ванна продлевает молодость, благотворно влияет на все женские органы. А вот представитель американского конгресса акушеров и гинекологов, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог из Сан-Франциско, Джен Гюнтер, с этим не согласна. Она считает, что пена и различные соли для ванн могут оказать на женщину негативное воздействие. Сильно ароматизированные средства и жесткая вода нейтрализуют действие естественных масел, раздражают наиболее чувствительные ткани и изменяют естественный кислотно-щелочной баланс не только кожи в целом, но и конкретно влагалища.
Гинеколог-репродуктолог клиники «Ева», Инесса Смирнова, предостерегает дам от фанатизма при проведении гигиенических процедур и ванного релакса. По ее словам, некоторые девушки и женщины готовы одномоментно воспользоваться всем имеющимся у них арсеналом пенящихся средств, что приводит к серьезному нарушению рН-баланса во влагалище. Дело в том, что в нем среда кислая, а большинство гелей, пен для ванн и прочих средств имеют щелочную среду. В результате нарушения рН-баланса начинается жжение, шелушение, раздражение и зуд.
Американская некоммерческая организации Environmental Working Group опубликовала целый доклад, в котором подробно разъясняется вред так называемых бомбочек для ванн. В материале поясняется, что в состав этих средств входят химические вещества, которые вызывают гормональные нарушения, вредные красители и ароматизаторы, содержащие в своем составе вредные токсины. Согласно исследованию, проводившемуся в 2013 году, красители из пенных средств поглощаются через слизистые и только что побритую кожу. И это даже страшнее, чем если бы кто-то нечаянно глотнул из ванны пенной воды. В последнем случае она подверглась бы расщеплению в пищеварительной системе, а затем прошла через многочисленные почечные фильтры. При всасывании же через кожу красители сразу попадают в кровь. Зуд и дерматиты — самое безобидное, что может произойти. К примеру, как установили авторы доклада, красители одной из всемирно известных косметических фирм получают из нефти или каменноугольной смолы. Для организма человека то и другое крайне вредно. А Джен Гюнтер в таких случаях не исключает возможность «накопления» в организме вредных веществ в таких количествах, что после длительного принятия ванн кожа женщины начнет источать аромат не моющих и пенных средств, а тех самых токсинов, что успели впитаться через слизистые и кожу. Доктор Гюнтер рекомендует избегать не длительных горячих ванн, а использования сильно ароматизированных продуктов для них.
Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. В. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации поясняют, что во влагалище расположено очень много различных желез. Имеются они и в мышечной трубке. Если у женщины нет никаких нарушений, в ее влагалище ничего не скапливается, все выходит наружу. Но если часами лежать в ванной, входящие в состав моющих и релаксирующих средств вещества могут нарушить микрофлору женской половой системы. Микроорганизмы, заселяющие влагалище, по словам специалистов, «начинают конфликтовать» между собой, что часто приводит к бесконтрольному размножению патогенных организмов. Последние вызывают воспалительные процессы и даже дисбактериоз. Эксперты Центра вагинита Университета Дрекселя в Филадельфии уверены, что воздействие пенных пузырей на микрофлору влагалища очень часто вызывает жжение, зуд, раздражение во всей области малого таза женщины. Частые горячие ванны со всевозможными пенными средствами не только сушат кожу и слизистую — они приводят к преждевременному старению, уверяет Джен Гюнтер.