Почему женщинам не стоит принимать ванну с пеной

Вода до краев, клубы пара и шапка из пены — какая женщина не любит полежать в такой ванне. Так можно снять усталость, успокоить нервы, получить заряд свежести. Только все эти плюсы могут оказаться незначительными по сравнению с минусами, к которым приводит долгое лежание в ванне с ароматной пеной.

Есть устойчивое мнение, что ванна продлевает молодость, благотворно влияет на все женские органы. А вот представитель американского конгресса акушеров и гинекологов, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог из Сан-Франциско, Джен Гюнтер, с этим не согласна. Она считает, что пена и различные соли для ванн могут оказать на женщину негативное воздействие. Сильно ароматизированные средства и жесткая вода нейтрализуют действие естественных масел, раздражают наиболее чувствительные ткани и изменяют естественный кислотно-щелочной баланс не только кожи в целом, но и конкретно влагалища.

Гинеколог-репродуктолог клиники «Ева», Инесса Смирнова, предостерегает дам от фанатизма при проведении гигиенических процедур и ванного релакса. По ее словам, некоторые девушки и женщины готовы одномоментно воспользоваться всем имеющимся у них арсеналом пенящихся средств, что приводит к серьезному нарушению рН-баланса во влагалище. Дело в том, что в нем среда кислая, а большинство гелей, пен для ванн и прочих средств имеют щелочную среду. В результате нарушения рН-баланса начинается жжение, шелушение, раздражение и зуд.

Американская некоммерческая организации Environmental Working Group опубликовала целый доклад, в котором подробно разъясняется вред так называемых бомбочек для ванн. В материале поясняется, что в состав этих средств входят химические вещества, которые вызывают гормональные нарушения, вредные красители и ароматизаторы, содержащие в своем составе вредные токсины. Согласно исследованию, проводившемуся в 2013 году, красители из пенных средств поглощаются через слизистые и только что побритую кожу. И это даже страшнее, чем если бы кто-то нечаянно глотнул из ванны пенной воды. В последнем случае она подверглась бы расщеплению в пищеварительной системе, а затем прошла через многочисленные почечные фильтры. При всасывании же через кожу красители сразу попадают в кровь. Зуд и дерматиты — самое безобидное, что может произойти. К примеру, как установили авторы доклада, красители одной из всемирно известных косметических фирм получают из нефти или каменноугольной смолы. Для организма человека то и другое крайне вредно. А Джен Гюнтер в таких случаях не исключает возможность «накопления» в организме вредных веществ в таких количествах, что после длительного принятия ванн кожа женщины начнет источать аромат не моющих и пенных средств, а тех самых токсинов, что успели впитаться через слизистые и кожу. Доктор Гюнтер рекомендует избегать не длительных горячих ванн, а использования сильно ароматизированных продуктов для них.