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Найдена вероятная причина депрессии, связанной с родами 

Medical Note + ещё 1 8 часов назад
Найдена вероятная причина послеродовой депрессии
Фото: Medical Note
Эксперты из США установили, что дородовая и послеродовая депрессии могут быть связаны с воспалительными процессами в организме женщины. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior and Immunity. Об этом пишет Naked Science.
Специалисты из Университета штата Мичиган и Службы психического здоровья Pine Rest изучили данные 165 женщин, наблюдавшихся в акушерско-гинекологической клинике. Результаты анализов крови и психологических тестов показали, что депрессия и тяжесть ее течения может быть связана с воспалением.
У женщин с депрессией были повышены маркеры воспаления цитокины IL-6 и IL-8. Уровень цитокина IL-2, который играет важную роль в иммунной функции, напротив, оказался снижен — как и уровень «гормона радости» серотонина.
Ученые отмечают, что воспаление является важной и нормальной частью иммунного ответа на ранних сроках беременности, так как позволяет иммунной системе матери не атаковать плод. Однако наличие более длительного или интенсивного воспаления может усугубить депрессию.
Эксперты надеются, что исследование поможет открыть новые варианты терапии, которые были бы нацелены на женщин, наиболее подверженных перинатальной депрессии.
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