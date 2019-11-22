Диета Дюкана: что не так

В последнее время диета врача-диетолога Пьера Дюкана набирает популярность. В мире продано более 11 миллионов книг о белковой диете. Четкий алгоритм питания, отсутствие чувства голода и мотивирующая книга кажутся панацеей для людей, желающих сбросить вес. Но если бы все было так просто!

Суть диеты французского диетолога — «есть и худеть», не ограничивая себя в размере порций и количестве приемов пищи. При этом, как пишет Дюкан, его методика — не диета, а образ жизни. Он предлагает начать с «атаки», на которым худеющий может есть только нежирную белковую пищу. Затем самый длинный этап — чередование: один день ешь «белки», другой — «белки» и овощи. После этого закрепление, где ты потихоньку возвращаешься к питанию обычного человека, начиная включать «небелковые» продукты в свой рацион. Наконец, стабилизация — этап, помогающий человеку удерживать вес в течение всей его жизни. Можно есть все, что хочешь, но раз в неделю, обязательно в четверг, устраивать себе белковый день.

Результаты, которые показывают последователи Дюкана, действительно поражают. Однако вместе с лишними килограммами может уйти что-то более весомое — ваше здоровье.

Однообразно питание и белок в больших количествах нефизиологичны, а поэтому могут быть вредны как для здорового человека, так и пациента, имеющего патологические заболевания. Проблемы могут возникнуть со стороны сердца, печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Желудочно-кишечный тракт

Ассоциация диетологов США отнесла белковую диету Дюкана к числу опасных для жизни.

Система питания, к которой призывает диетолог, бедна жирами и углеводами — основными элементами, улучшающими работу кишечника. В условиях замедленного пищеварения происходит развитие застойных явлений и бурное размножение микроорганизмов.

Белковая пища при патологии кишечника, связанной с нарушением моторики, начинает гнить, что приводит к интоксикации и неусвоению белка. Иногда это бывает и у здоровых людей — белковая пища это усугубляет и провоцирует.

В результате человека сопровождает плохое самочувствие, запах изо рта, тошнота, головокружение, метеоризм, поносы и запоры, которые только усугубляют интоксикацию организма.

Месячные

Белковая диета предполагает ограниченное употребление жиров, которые необходимы для женского организма. Из-за этого у многих женщин, сидящих на белках, пропадают нарушается и цикл в следствии гормональных нарушений. Это сопровождается ухудшением состояния волос, ногтей, сухостью слизистых и кожных покровов. В перспективе наблюдается снижение либидо, нарушение фертильности, развивается поликистоз.

Почки

Известно, что диеты с высоким содержанием белка противопоказаны пациентам с хроническими заболеваниями почек. Однако стоит отметить, что после 50 лет начинается возрастное снижение функции печени и почек, что является не патологией, а возрастной нормой. Соответственно, людям старшего возраста стоит с большей осторожностью выбирать такого рода диеты.

При этом короткие курсы приема исключительно белковой пищи считаются безвредными. Поэтому популярную диету Дюкана можно заменить на более комфортную для организма — белково-углеводное чередование.