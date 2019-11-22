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Почему спать нагишом полезно для здоровья 

SM News 4 часа назад
Почему спать нагишом полезно для здоровья
Фото: SM News
Пока бутики стараются удивлять новинками моделей пижам и ночных принадлежностей, врачи рекомендуют спать нагишом. Чем же полезен сон без одежды?

Крепкий сон

Температура тела уменьшается без одежды, поэтому и сон крепче и сильнее. Также одежда может быть неудобной, раздражать вас, и мешать принять правильную, удобную позу.

Отношения становятся крепче

Без одежды больше вероятности, что вы сможете прикасаться друг к другу, при этом будет вырабатываться окситоцин, и в результате улучшается самочувствие человека.
Существует мнение, что тактильное касание в период сна, улучшает духовное состояние.

Инсулин нормализуется

Много исследований показали, что сон нагишом позволяет нормализовать инсулин в организме. В это время положительным образом влияют на организм гормон лептин, с помощью которого поддерживается инсулин в норме.
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Теги:
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