Почему спать нагишом полезно для здоровья

Пока бутики стараются удивлять новинками моделей пижам и ночных принадлежностей, врачи рекомендуют спать нагишом. Чем же полезен сон без одежды?

Крепкий сон

Температура тела уменьшается без одежды, поэтому и сон крепче и сильнее. Также одежда может быть неудобной, раздражать вас, и мешать принять правильную, удобную позу.

Отношения становятся крепче

Без одежды больше вероятности, что вы сможете прикасаться друг к другу, при этом будет вырабатываться окситоцин, и в результате улучшается самочувствие человека.

Существует мнение, что тактильное касание в период сна, улучшает духовное состояние.

Инсулин нормализуется

Много исследований показали, что сон нагишом позволяет нормализовать инсулин в организме. В это время положительным образом влияют на организм гормон лептин, с помощью которого поддерживается инсулин в норме.