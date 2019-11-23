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Чем может навредить полный отказ от «молочки» 

Умная 11 минут назад
Чем может навредить полный отказ от «молочки»
Фото: Умная
Современные гуру здорового питания советуют всем отказаться от молочных продуктов. Потому что в них и химия и гормоны и антибиотики и вообще организм взрослого человека биологически не способен переваривать молочный сахар. Однако нынешние представители всех европейских народов — генетические потомки древних скотоводческих племен, тысячелетиями употреблявших молоко. Поэтому ученые считают, что полный отказ от молочных продуктов чреват проблемами со здоровьем.

Частые переломы

Сотрудники Национального общества по изучению остеопороза, Великобритания, считают, что миллионы их соотечественников в возрасте 18-35 лет рискуют своим здоровьем, исключая молочные продукты из своего рациона. Они выяснили, что за последние 20 лет потребление коровьего молока на территории всего Соединенного Королевства снизилось на 30%. Люди молодого и активного рабочего возраста охотнее покупают различные растительные аналоги — соевое, миндальное, кокосовое молоко, вегетарианские сыры.
И, согласно исследованиям ученых, эта же группа людей подвержена наиболее частому возникновению переломов конечностей. Клинические консультанты из Национального общества по изучению остеопороза уверены, что недополучение питательных веществ из-за отказа от натуральных молочных продуктов привело к массовому недостатку витамина D у их молодых соотечественников. А это в свою очередь влияет на усвоение кальция, его дифицит в 73% всех случаев провоцирует остеопороз — заболевание скелета, характеризующееся повышенной хрупкостью костей и частым возникновением переломов. Ученые считают, что если срочно не принять меры, позволяющие стимулировать молодых англичан к употреблению разнообразных продуктов из коровьего или козьего молока, то через пару десятилетий Великобритания получит поколение, для которого ломкий скелет станет нормой и переломы конечностей будут считаться обычной сезонной болезнью, как например, насморк.

Низкий иммунитет и вялый обмен веществ

Врачи Британской Ассоциации прикладной диетологии и пищевой терапии также обеспокоены тем, что достаточно большая часть населения Туманного Альбиона полностью исключила молочные продукты из своего ежедневного рациона. Они считают, что приверженцы вегетарианства и палеодиеты отчасти «демонизировали» молоко и этим нанесли большой урон здоровью соотечественников. Безусловно, существует индивидуальная непереносимость молока, но помимо этого есть клинические доказательства, что пробиотические бактерии, находящиеся в ферментированных молочных продуктах, повышают иммунитет человека. Помимо этого они отвечают за активную перистальтику кишечника и совсем отказавшись от молока человек рискует затормозить собственный обмен веществ и в дальнейшем постоянно бороться с лишним весом. Британские диетологи своим пациентам настоятельно советуют вернуться к употреблению молочных продуктов, чтобы сохранить хорошее здоровье.

Ухудшится состояние кожи

Японцы в основной своей массе, в отличие от европейцев, генетически не являются потомками скотоводов и в традиционную кухню страны Восходящего солнца молочные продукты никогда не входили. Очень многие жители Японии имеют наследственную непереносимость лактозы и продукты с ее содержанием, а также сыры и йогурты на прилавках этой страны появились чуть более 50 лет назад. Однако бифидобактерии и лактобактерии, а также другие микроорганизмы, содержащиеся в молочных продуктах, для многих японских врачей представляют научный интерес.
Совсем недавно специалисты из Японского научно-исследовательского центра под руководством доктора Хироми Кимото-Нира провели эксперимент. Они пытались определить пользу ферментированного молока, созданного при помощи бактерии Лактокус Лактис штамм Н61, которую широко используют в производстве молочных продуктов во всем мире. Для этого ученые пригласили 23 женщины в возрасте от 19 до 21 года и в случайном порядке разделили их на 2 группы. В одной дамам предложили на протяжении месяца один раз в день пить по стакану ферментированного молока, в другой — столько же времени в первой половине дня употреблять подобное количество обычного йогурта. После истечения срока исследования японские ученые оценили состояния кожи на щеках и внутренней стороне предплечья женщин, проанализировали тонус их кожи, степень обезвоживания, уровень меланина и эластичность, а также измерили состав кожного сала. Они установили, что у добровольцев, ежедневно употреблявших ферментированное молоко, состояние кожи оказалось на порядок лучше и у них выше уровень выделения кожного сала. А это — лучшая естественная защита кожных покровов. Японские ученые считают, что женщины, вообще не употребляющие ферментированные молочные продукты, лишены природной возможности омолаживать собственные кожные покровы.
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Теги:
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