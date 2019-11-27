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5 причин, почему вы никак не похудеете 

Passion.ru 9 часов назад
5 причин, почему вы никак не похудеете
Фото: Passion.ru
Эксперты популярной во всем мире программы похудения Healthy Mummy назвали наиболее распространенные причины, почему цифры на весах застыли и последние пять килограммов никак не хотят уходить.
Специалисты назвали британскому онлайн-порталу Daily Mail главные ошибки худеющих и объяснили, почему вес может вырасти на несколько кило, когда вы начинаете придерживаться принципов ЗОЖ, правильного питания и режима тренировок. По их словам, весы не всегда говорят правду: физическая активность и легкие упражнения ведут к набору сухой мышечной ткани, которая плотнее жира, потому ориентироваться на цифры на весах не стоит. Вместо этого следует еженедельно измерять объемы и ИМТ.
«Вы можете быть тяжелее, но гораздо изящнее и с меньшим количеством жира в организме»,
— добавляют эксперты.
Потере веса может препятствовать слишком большая суточная калорийность пищи — человеку свойственно недооценивать объемы съеденного, что неизбежно ведет к перееданию. Потому диетологи советуют рассчитать свою норму калорийности и придерживаться этой нормы или уменьшить ее в соответствии с рекомендациями — благо сейчас существует множество бесплатных калькуляторов. Также на снижение веса влияет уровень метаболизма. Конечно, обмен веществ у всех разный, но есть несколько способов ускорить его, выполняя определенные упражнения и налегая на чернику, брокколи, корицу, сельдерей, овсянку, шпинат и миндаль.
Ключом к похудению является белок, который также ускоряет обмен веществ и позволяет продлить чувство сытости, потому недостаточное его количество в рационе может застопорить процесс похудения.
Если вы заметили, что белка в вашем рационе не хватает, добавьте яйца, курицу, тофу и натуральную арахисовую пасту.
Если в борьбе за стройность вы решили минимизировать количество приемов пищи и отказались от перекусов, будьте готовы к тому, что вес в какой-то момент может остановиться, а силы закончатся.
«Закуски необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя заряженным энергией, и если вы лишаете себя полезного снека, рука сама собой может потянуться к печенью или сладкому, чтобы помочь организму взбодриться»,
— пояснили эксперты. Каждые 2-3 часа стоит перекусывать орехами, семенами, фруктами, здоровыми батончикам.
Еще одной причиной неудачи может быть недостаточная строгость к себе. Последние пять килограммов сбросить тяжелее всего, потому именно в это время надо быть максимально строгим к себе и не срываться с режима. На короткий период постарайтесь сделать свое меню максимально сбалансированным в сторону белка.
«Начните заменять продукты: ешьте на завтрак шпинат и яйца вместо тостов и хлопьев, в смузи вместо молока добавляйте молоко, смешанной с водой в пропорции 50 на 50, а также наполняйте свои тарелки овощами и салатом вместо риса и пасты. И никакого алкоголя».
Однако если вы все делаете правильно, а результат все равно примерно нулевой, возможно, это лишь временное явление, напрямую связанное с вашим циклом, потому иногда стоит лишь немного расслабиться и подождать, пока закончится овуляция и вес естественным образом снизится.
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Теги:
Здоровье , Как похудеть , Как похудеть , Daily Mail
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