7 легких практик против дряблого живота

Кто-то сетует на последствия похудения, кто-то так и не восстановил живот после родов, а кому-то не мешало бы сбросить пару-тройку лишних килограммов. В любом случае, заняться кожей живота никогда не поздно.

Массаж щипками

Такой массаж можно проделывать каждый день в любом удобном месте: в бане, перед телевизором, во время разговора по телефону. Для этого вам не требуются массажеры: достаточно совершать руками щипки разной силы и глубины в области обвисшего живота. Начинайте с более слабых и поверхностных, чтобы кожа привыкла к воздействию.

Льняная рукавичка для растирания

Обзаведитесь варежкой из грубого льна: ее можно купить или сшить самому. Пользуйтесь ею в душе, пока на волосах работает маска или бальзам. Мокрой варежкой тщательно растирайте хорошо увлаженную кожу живота, совершая движения по часовой стрелке. Следите, чтобы варежка именно растирала кожу, а не царапала ее.

Сухая щетка для массажа

Массаж тела сухой натуральной щеткой — очень спорный момент. Многие специалисты считают его травмирующим. Поэтому будьте аккуратны и практикуйте такой массаж только до легкого розового цвета кожи. Не травмируйте эпидермис, а лишь растирайте кожу живота сверху вниз, пока не почувствуете прилив тепла.

Вакуумный массаж банкой

Такой массаж надо начинать делать постепенно, предварительно хорошо разогрев кожу. Банки разного диаметра продаются в аптеках и специализированных магазинах. Не пытайтесь «всосать» в банку весь живот, достаточно 1 см кожи внутри банки. Не делайте баночный массаж при менструации или при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.

Принцип контраста

Чтобы тонизировать кожу, чередуйте холодное и теплое воздействие воды на область живота. После сауны или бани можете обтираться холодной водой, льдом или нырять в купель. Все это делается, естественно, после подготовки организма и приучения его к контрастным процедурам. Противопоказания те же, что и при массаже банками.

Колючие помощники

Для подобных процедур можно взять удобный игольчатый валик с ручкой и водить им по области живота до легкого покраснения. Можете приобрести специальный коврик с иголочками, который можно положить на подушку и улечься на него животом. Терпеть боль не надо — лежите, сколько сможете выдержать.

Наули или вакуум живота

Научитесь делать этот самомассаж внутренних органов — в интернете есть много видео с подробным разбором техники. Такие упражнения позволяют подтянуть живот, улучшить кровообращение, сделать кожу более упругой. Вы ощутите прилив энергии и поможете организму быстрее избавиться от токсинов.

Практикуйте подобные воздействия на живот и упражнения, чередуя их под настроение. Никогда не совершайте никаких воздействий на область живота во время беременности, при любых заболеваниях брюшной полости, при имеющихся опухолях и иных острых состояниях организма.