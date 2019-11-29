Врач рассказал о неожиданной пользе секса

Врач рассказал о неочевидной пользе секса для здоровья

Врач-уролог-андролог, специалист по мужскому бесплодию Алексей Андреев рассказал о том, как интимные отношения влияют на здоровье, и какие «бонусы» может получить организм, если заниматься сексом регулярно.

Во-первых, улучшается обоняние. Во время секса увеличивается гормон пролактин, а, значит, в центре обоняния головного мозга появляются новые нейрональные клетки, отмечает эксперт.

Регулярный секс уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 3 половых акта в неделю снижают риск инсульта и инфаркта в 2 раза.

«Вы худеете!, — пишет Андреев. — Один половой акт по энергозатратам соизмерим с 15-минутной пробежкой. Это около 200 ккал»

За счет пятикратного увеличения эндорфинов секс обеспечивает обезболивающий эффект.

Кроме того, снижается риск подхватить вирус гриппа и простудиться, пишет врач, добавляя, что при двух половых актах в неделю уровень иммуноглобулина А увеличивается на 30%.

Вдобавок, у мужчин значительно улучшается состояние простаты и мочевого пузыря.