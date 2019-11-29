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Врач рассказал о неочевидной пользе секса для здоровья 

Medical Note 4 часа назад
Врач рассказал о неожиданной пользе секса
Фото: Medical Note
Врач-уролог-андролог, специалист по мужскому бесплодию Алексей Андреев рассказал о том, как интимные отношения влияют на здоровье, и какие «бонусы» может получить организм, если заниматься сексом регулярно.
Во-первых, улучшается обоняние. Во время секса увеличивается гормон пролактин, а, значит, в центре обоняния головного мозга появляются новые нейрональные клетки, отмечает эксперт.
Регулярный секс уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 3 половых акта в неделю снижают риск инсульта и инфаркта в 2 раза.
«Вы худеете!, — пишет Андреев. — Один половой акт по энергозатратам соизмерим с 15-минутной пробежкой. Это около 200 ккал»
За счет пятикратного увеличения эндорфинов секс обеспечивает обезболивающий эффект.
Кроме того, снижается риск подхватить вирус гриппа и простудиться, пишет врач, добавляя, что при двух половых актах в неделю уровень иммуноглобулина А увеличивается на 30%.
Вдобавок, у мужчин значительно улучшается состояние простаты и мочевого пузыря.
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Теги:
Здоровье , Алексей Андреев
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