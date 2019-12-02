Девушка с непомерным аппетитом

Девушка съедает 8000 ккал в сутки. Как ей удается так хорошо выглядеть?

Ее рацион приблизительно равняется трем суточным нормам обычной работающей женщины.

25-летняя Кейт Овенс из Великобритании отличается просто непомерным аппетитом.

Девушка любила плотно поесть с самого детства. Из-за этого она сильно переживала в подростковом возрасте, думая, что неизбежно наберет вес.

@kate.ovens

Овенс за любимым занятием

Но этого так и не произошло. Сейчас Кейт ведет блоги о еде, страницу в Instagram и с удовольствием участвует в состязаниях, посвященных поеданию пищи на скорость.

Одним из трофеев девушки является поедание 700-граммового гамбургера менее чем за 10 минут. Также Овенс поставила рекорд, смолотив двухкилограммовый говяжий стейк за 15 минут.

@kate.ovens

Овенс съела этот метровый хот-дог за 25 минут

Кейт фиксирует все свои достижения и эксперименты, после чего выкладывает их в Instagram.

Первое же состязание принесло Овенс кучу подписчиков и прозвище «машина по скоростному поглощению пищи».

@kate.ovens

Девушку такая формулировка не заботит, а скорее веселит и провоцирует ставить больше экспериментов над своим организмом.

По примерным подсчетам суточный рацион Кейт составляет около 8000 килокалорий, что приблизительно равняется трем суточным нормам обычной работающей женщины.

@kate.ovens

Удивительно, что при таком рационе девушка весит чуть более 50 килограммов, и имеет практически модельный объем талии — 69.5 сантиметров.

На вопрос, как ей удается сохранять столь стройную фигуру, Кейт с улыбкой отвечает: ​ «Я просто ем много курицы и овощей, а также занимаюсь спортом по мере возможности».