Девушка с непомерным аппетитом

Ее рацион приблизительно равняется трем суточным нормам обычной работающей женщины.
25-летняя Кейт Овенс из Великобритании отличается просто непомерным аппетитом.
Девушка любила плотно поесть с самого детства. Из-за этого она сильно переживала в подростковом возрасте, думая, что неизбежно наберет вес.
@kate.ovens
Овенс за любимым занятием
Но этого так и не произошло. Сейчас Кейт ведет блоги о еде, страницу в Instagram и с удовольствием участвует в состязаниях, посвященных поеданию пищи на скорость.
Одним из трофеев девушки является поедание 700-граммового гамбургера менее чем за 10 минут. Также Овенс поставила рекорд, смолотив двухкилограммовый говяжий стейк за 15 минут.
@kate.ovens
Овенс съела этот метровый хот-дог за 25 минут
Кейт фиксирует все свои достижения и эксперименты, после чего выкладывает их в Instagram.
Первое же состязание принесло Овенс кучу подписчиков и прозвище «машина по скоростному поглощению пищи».
@kate.ovens
Девушку такая формулировка не заботит, а скорее веселит и провоцирует ставить больше экспериментов над своим организмом.
По примерным подсчетам суточный рацион Кейт составляет около 8000 килокалорий, что приблизительно равняется трем суточным нормам обычной работающей женщины.
@kate.ovens
Удивительно, что при таком рационе девушка весит чуть более 50 килограммов, и имеет практически модельный объем талии — 69.5 сантиметров.
На вопрос, как ей удается сохранять столь стройную фигуру, Кейт с улыбкой отвечает: «Я просто ем много курицы и овощей, а также занимаюсь спортом по мере возможности».