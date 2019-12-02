Что делать, если все время мерзнут ноги

Видео рассказывает о распространённой проблеме — замерзании ног в морозы. Даже качественная и утеплённая обувь порой не спасает ноги от замерзания зимой. При низкой температуре на улице кровообращение замедляется, кровь уже не так активно поступает к конечностям, поэтому-то и начинают мёрзнуть руки и ноги. Переохлаждение ног небезопасно, оно способно вызвать не только простудные заболевания, но и болезни почек, цистит и целый ряд других недугов. Что же делать, чтобы ногам было тепло даже в самые морозные дни? Ролик раскрывает секреты.