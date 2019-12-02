Почему женщины мерзнут больше мужчин

Оказывается, существуют реальные научные причины, по которым представительницы прекрасного пола дрожат от холода.

Дамы отличаются более высокой температурой тела, чем их партнеры

Это кажется неправдой, но это так. Исследования, которые проводились ученым и врачами разных стран показали, что, хотя температура у разных людей разная, у женщин она несколько выше, чем у их партнеров. То есть более теплое тело женщины попадает на холод и страдает от него сильнее.

Имеют влияние гормоны

Сила того, что сказано выше, увеличивается под воздействием гормональных препаратов. Гормоны оказывают влияние на температурное колебание, хотя вы этого не замечаете. Поэтому девушки, пьющие оральные контрацептивы, более чувствительны к холоду.

Женские конечности холоднее мужских

При попадании на холод у дам всегда мерзнут конечности. Это научно доказано. Если вашим рукам и ногам прохладно, вряд ли, что вы будете сгорать от жары.

Метаболизм девушек не такой быстрый

Согласно научным данным, у парней метаболизм выше. Разница составляет 23 процента. Во время «сжигания» пищи в процессе переваривания выделяется энергия и тепло. То есть мужское тело нагревается более сильно.

Теперь вы знаете ответ на вопрос. Одевайтесь теплее!