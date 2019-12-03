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Как сжечь жир на животе перед Новым годом: советы эксперта и 4 эффективных упражнения 

WMJ.ru 2 часа назад
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Фото: WMJ.RU
Новый год уже через месяц, а значит, пора готовиться к празднику. Например, слегка скорректировать фигуру в области талии. Редакция WMJ.ru вместе с фитнес-экспертом собрала рекомендации по ускоренному похудению.
Екатерина Демидова мастер-тренер федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Новогодняя суета — это самое волшебное время в году. Ведь так важно побыстрее завершить все накопившиеся дела, найти подарки близким, спланировать праздники и не забыть записаться на маникюр заранее. Есть такая примета: «Как Новый год встретишь — так его и проведешь». Именно поэтому в эту волшебную ночь все должно быть идеально: праздничный стол, наряд и, конечно же, ты сама. До праздника осталось несколько недель, и их вполне хватит для того, чтобы привести себя в форму и встретить Новый год при полном параде.
Если хочешь сбросить несколько лишних килограммов, прежде всего необходимо как следует «почистить» свое питание. Не прибегай к экстренным мерам: безуглеводные, кремлевские и прочие диеты только добавят стресса в твою жизнь, а все потерянные килограммы обязательно с лихвой вернутся за период праздничных застолий.
Единственно правильный шаг — это отказ от сладкого, мучного, фастфуда и остальной «мусорной» еды. Попробуй немного уменьшить привычные порции. Ешь побольше зелени и пей много воды — это поможет быстрее насытиться, ускорить обмен веществ, вывести шлаки и лишнюю воду из организма. Лучше всего покупать бутылку воды 1-1,5 литра, чтобы она всегда была с тобой, тогда ты точно выпьешь ее за день. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Белок и овощи — идеальный вариант.
Будь активна: больше ходи пешком, поднимайся по лестнице или эскалатору, меньше пользуйся лифтом. Если у тебя сидячая работа, старайся раз в час разминаться, чтобы улучшить кровообращение.
Если ты посещаешь фитнес-клуб, лучше всего сделать акцент на силовые тренировки и кардио на низком пульсе. Не забудь про спа-процедуры — 5-7 минут в сауне после тренировки также помогут усилить эффект жиросжигания.
Каждое утро выполняй небольшую дыхательную зарядку и следующий комплекс упражнений для пресса. Он поможет тебе сделать живот более подтянутым, а талию стройной, тогда и платье будет сидеть идеально.

1 Динамическая планка

Позиция — планка: прямые ноги, ладони четко под плечами, лопатки приведены к центру спины, ягодицы в тонусе. Поочередно подтягивай к себе то правое, то левое колено и задерживайся в этой позиции на 3-5 секунд. Колено не должно коснуться пола. Сделай по 6-8 повторений каждой ногой.

2 «Жук»

Лежа на спине подними ноги — угол в коленях 90 градусов, голени параллельны полу, руки подняты вверх. Лопатки и крестец прижаты к полу, в пояснице сохраняй естественный прогиб. Выпрями правую ногу под углом 45 градусов от пола и уведи назад левую руку, а затем симметрично поменяй позицию. Очень важно удерживать корпус неподвижным и контролировать поясницу. 8-10 повторений на каждую сторону будет вполне достаточно.

3 «Квадрат»

Прими исходную позицию: ладони под плечами, колени под тазовыми костями, при этом лопатки приведены к центру спины, а в пояснице естественный изгиб. Приподними колени от пола на 5-7 см, удерживая корпус, затем надави правой ладонью на левое колено, задержись и поменяй сторону. В этом упражнении самое главное — удержать равновесие, а для этого обязательно надо напрячь живот. Сделай 8-10 повторений на каждую сторону.

4 Обратные скручивания

Лежа на спине положи ладони под крестец, ноги направь вверх, при этом корпус плотно прижми к полу. На выдохе приподними ягодицы от ладоней и потянись ногами вверх, а затем как можно медленнее вернись в исходную позицию. Сильно дави руками на пол, но не раскачивай ногами, помогая себе инерцией. Выполни упражнение 15-20 раз, и ты обязательно почувствуешь приятное жжение внизу живота.
После этих упражнений сделай небольшую растяжку и прими контрастный душ. Если не будешь пропускать этот фитнес-ритуал, то хорошее настроение на день и идеальная талия на Новый год тебе обеспечены.
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Теги:
Здоровье , Как похудеть , Екатерина Демидова , WMJ.RU
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