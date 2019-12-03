5 способов, которые помогут легче вставать по утрам

Пять простых способов, которые помогут легче просыпаться по утрам

Многие хронические «совы» стараются выбирать работу поближе к дому или вовсе дистанционную, чтобы не приходилось вставать ни свет ни заря и куда-то мчаться ради заработка. Ибо, по понятным причинам, каждое раннее пробуждение вызывает у них довольно неприятные ощущения и последующий закономерный стресс, плохое настроение на весь день.

Но что делать, если жизнь не позволяет нежиться по утрам в постели? Есть ли шанс перестроить свои внутренние часы? ИА «Экспресс-Новости» подготовило для читателей нехитрые инструкции, которые помогут заядлым «совам» стать «жаворонками» хотя бы отчасти.

Постепенно сдвигайте режим

Большинство тех, кто принадлежит к категории «ночных деятелей», по большому счету, сами настраивают себя на неприятное и тяжелое утро. Ведь они привыкли активничать ближе к вечеру, хотя биологические часы в это время все-таки настроены уже на отдых и релаксацию. Поэтому, как бы это ни звучало банально, первый простейший совет заключается в перестройке личного режима.

Резко сдвинуть момент отхода ко сну вряд ли получится, но постепенно — вполне.

Постарайтесь с каждым новым днем ложиться в постель на 15 минут, полчаса, час раньше обычного.

Переломить устойчивую привычку помогут медитация, отказ от телевизора и желания «чуть-чуть» посидеть в соцсетях перед сном, а также расслабляющая ароматизированная ванна.

Будильник должен быть один

Не стоит заводить будильник на несколько временных отметок, а именно так частенько делают заядлые «совы».

Кажется, что если вас не совсем разбередил будильник, поставленный, скажем, на семь утра, то с этим «постепенно» справятся несколько остальных — на 7.15, 7.30 и так далее. Тем самым вы лишь многократно подвергаете собственный организм лишнему стрессу, ведь едва очнувшись от сна, он снова в него погружается — фрагментарно, а затем эта экзекуция повторяется опять и опять.

К тому же потом все равно придется вставать, но у вас уже потеряны те самые 15-30 минут, которые помогли бы сделать сборы на работу размеренными и приятными. Вместо этого вы будете вынуждены собираться в спешке, совершенно скомкав личное утро.

Подальше от уютной постели

Отлично срабатывает принцип удаленности будильника от кровати. И чем дальше — тем лучше. Ведь когда вы слышите звон будильника и сквозь сон выключаете его, лишь протянув руку к привычному месту, где он обычно находится, велик риск поддаться соблазну продолжить сладкую дрему со всеми вытекающими.

Если метраж квартиры позволяет — оставляйте будильник в самом отдаленном от спальни уголке.

Пока вы дойдете до него, организм сам потихоньку включит механизм бодрости. Помогите ему в этом — по пути можно потянуться, размять шею и плечи, помассировать виски.

Откажитесь от неприятных звуков

Многие специалисты советуют ставить на гаджетах вместо резкого монотонного звука какую-нибудь любимую мелодию. Лучше — с жизнеутверждающим смыслом и приятным слуху мотивом, ибо композиции, скажем, из разряда хард-рока и подобных тяжелых музыкальных жанров скорее окажут медвежью услугу вашим соседям и вам самому. Подсознательно мозг настроится на агрессию, жесткость, противостояние и даже некий деструктивизм. А вот легкий и романтичный ритм поможет воспринять утро как начало светлого и полного радостей дня.

Полюбите воду

Львиная доля «сов» — убежденные кофеманы. Людям кажется, что этот ароматный напиток придает им бодрости, однако важно помнить, что таким эффектом больше обладает натуральный кофе в зернах при его умеренном употреблении. Регулярное же и обильное употребление напитка грозит впоследствии обернуться неприятностями с сердцем, сосудами, повлечь дефицит кальция в организме.

Кроме того, может запуститься механизм привыкания, когда для ощущения притока энергии потребуется уже не одна-две чашечки, а все больше и больше.

При этом нужного подъема энергии все равно чувствоваться не будет из-за повысившейся устойчивости так называемых аденозиновых рецепторов к действию ранее способного их блокировать кофеина.

Учитывая все вышесказанное, нужно перестроиться на альтернативные источники утренней энергии. К примеру, качественный чай и здоровый калорийный завтрак. Но прежде стоит выпить стакан обычной воды комнатной температуры, можно — с лимоном и/или медом. Тем самым активизируются все внутренние процессы в организме, повышается тонус, а параллельно нормализуется пищеварительная система и укрепляется иммунитет.

Также весьма рекомендуется не лениться принимать утренний душ — живительная сила воды в этом случае будет действовать вдвойне.