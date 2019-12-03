Худеем к празднику: предновогодние диеты

До главной ночи остался месяц, а значит, еще есть время, чтобы скинуть заветные 5–8 килограммов и выглядеть шикарно в своем платье мечты.

Диета «Новогодняя»

Срок: две недели

Потеря в весе: 5–7 кг.

Основные запреты: не есть после шести вечера, не пить за три часа до сна, не есть рафинированный сахар, всевозможные покупные соусы, такие как майонез, кетчуп, соевый соус. Исключить покупные сладости, соки, газированные напитки, чипсы, йогурты, кроме греческого. Не солить продукты. Исключить колбасу и сосиски.

Что можно: утром натощак выпивать стакан теплой воды. В течение дня выпивать стакан зеленого чая, пить воду из расчета 300 мл на 10 кг веса. Обязательно завтракать.

Минусы: Для многих такое количество жидкости покажется очень большим.

Плюсы: эта диета не является монодиетой и не вводит строгих запретов. Вряд ли за две недели получиться сбросить 5–7 кг, если не ограничивать себя в питании.

Диета «Семь лепестков»

Срок: от 7 дней.

Потеря в весе: 1–3 кг в неделю.

Принцип: диета представляет собой чередование белковых и углеводных дней. Первый день — около 500 г любой рыбы или морепродуктов, можно добавить немного зелени. Второй день — 1,5 кг овощей, кроме картофеля. Есть овощи можно в любом виде, кроме жареных. Третий день — 500 г курицы, можно сварить в том числе и бульон. Четвертый день — 200 г крупы. Пятый день — 500 г творога (до 5% жирности). Шестой день — 1,5 кг фруктов, кроме бананов, фиников и хурмы. Можно есть и ягоды. Седьмой день — только вода. Можно развести в воде немного меда.

Основные запреты: полностью исключить алкоголь, сахар, мучное, любые сладости. Нельзя жарить продукты в масле.

Что можно: одну чашку кофе в день, пить за 30 минут до или после приема пищи. Пить около 1,5 л воды в день, включать чашку зеленого чая. Нельзя менять порядок чередования дней.

Минусы: диета несбалансированная, и лучше на ней долго не сидеть. Специалисты рекомендуют после недели диеты делать перерыв на две-три недели, а потом повторить снова.

Плюсы: диета не голодная, и можно подобрать продукты, которые вы любите.