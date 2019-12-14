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Зачем я кладу зубчик чеснока в ухо 

Рамблер 1 час назад
Зачем я кладу зубчик чеснока в ухо
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Всем известно, что чеснок приносит много пользы для здоровья. Этот важный ингредиент на кухне имеет значение для альтернативной медицины, благодаря своему мощному противоспалительному и антибиотическому действию. Если вы ищете натуральное средство от головной боли или для лечения ушных инфекций, вы можете смело использовать чеснок.
Разрежьте зубчик чеснока наполовину, заверните его в марлю и заложите в ухо. Лучше всего это делать перед сном, чтобы в течение ночи полезные вещества, содержащиеся в чесноке, оказывали свой лечебный эффект. Не кладите зубчик чеснока глубоко в ухо. В этот вечер спать желательно на стороне, противоположной уху с чесноком. Так он не выпадет и его эффект будет действовать дольше.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Здоровье
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