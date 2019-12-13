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Почему не стоит дышать ртом 

Умная 7 часов назад
Почему не стоит дышать ртом
Фото: depositphotos.com
Любое нарушение деятельности дыхательной системы человека может вызывать проблемы со здоровьем. Даже неправильное дыхание влияет на самочувствие и внешний вид. Нос человека выполняет несколько функций: очищает поступающий воздух от мелких частиц и патогенных организмов, увлажняет его и производит нагрев. Из-за любых нарушений носового дыхания человеку приходится дышать ртом.

Почему некоторые люди дышат ртом

Этот вид дыхания может сформироваться в любом возрасте. Существует несколько причин, вследствие которых мы начинаем дышать ртом. Первая связана с наличием преград, вызванных насморком, искривленной носовой перегородкой, инородными телами, воспалительными процессами, генетически обусловленных узких каналов. Вторая — с неправильным прикусом, из-за чего носовое становится затрудненным. Третья причина — поврежденные или слабо развитые круговые мышцы рта.
Одна из самых распространенных причин — неправильная техника дыхания. Она характерна людям, переболевшим в детстве инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Им сложно избавиться от привычки дышать ртом, даже если препятствий для нормального дыхания уже не существует.

В чем опасность ротового дыхания

Ученые установили, что дыхание ртом оказывает влияние на развитие костных и мышечных тканей человека. Кроме этого снижается тонус языка, который в расслабленном состоянии (во время сна) опускается в глотку и усложняет дыхание. Во время бодрствования язык располагается между зубами, оказывая негативное влияние на прикус.
Если вам приходится часто дышать ртом, вы можете испытывать чувство давления в области головы и лица. Как следствие нарушается сон, быстро возникает чувство усталости и слабость.
Также негативное влияние неносового дыхания испытывают органы слуха. Это влияние косвенное и связано с негативными процессами, возникающими при ротовом дыхании. Кроме всего, у людей с нарушениями дыхания портится осанка, изменяется форма лица, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, вызывая быструю усталость.

Ухудшение состояния зубов

Недавний эксперимент, проведенный сотрудниками Университета города Отаго (Новая Зеландия), показал, что дыхание ртом приводит к развитию кариеса зубов. Причина заключается в увеличении кислотности слюны. Низкий показатель pH негативно влияет на состав эмали зубов.
В рамках эксперимента ученые устанавливали испытуемым перед сном специальную клипсу, позволяющую дышать только ртом. Всего за несколько суток уровень pH слюны резко понижался, и устанавливался на значении, которое на 1,9 единиц меньше допустимого предела. Это вызывало активную деминерализацию эмали и способствовало развитию кариеса.
По словам ученых, в большей степени негативному влиянию подвержены те люди, которые дышат ртом постоянно.
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Теги:
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