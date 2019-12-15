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Защищать капилляры и увлажнять воздух: врач рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой 

Yellmed 13 часов назад
Врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой
Фото: Yellmed
Специалист напомнила: хотя зимой нет палящего солнца, нужно продолжать следить за уровнем увлажнения кожи, сообщает Минздрав Московской области.
  • Самое доступное средство для увлажнения — кремы. Подбирать подходящий крем лучше со специалистом.
  • Витамины и антиоксиданты не менее важны в холода. Световой день сокращается, фруктов и овощей поступает в организм меньше, чем летом, зато его потребности заметно растут. Нужно искать способы включать в рацион те же полезные микроэлементы, даже в большем количестве. Как хороший источник антиоксидантов, полезного масла, витаминов врач называет авокадо.
  • Почему нужно беречь капилляры? Потому что, попадая в тепло с мороза, они расширяются. Результат — горит кожа, появляются шелушения. Защитить лицо и руки от нежелательных реакций могут специальные кремы от внешних угроз.
  • Сухой воздух — еще один враг кожи. Когда включают отопление, подсушиваются кожные и слизистые оболочки, и даже регулярное проветривание слабо помогает. Разумное решение — покупка увлажнителя воздуха.
  • Еще Тамара Смирнова рекомендует беречься от простуды, которая тоже плохо сказывается на внешнем виде. Для этого нужно ежедневно бывать на свежем воздухе, давать себе высыпаться, одевать теплые вещи, если на улице очень холодно.
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Теги:
Здоровье , Минздрав РФ
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