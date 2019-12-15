Зачем нужно носить украшения из меди

Украшения из меди: стоит ли носить?

Большинство современных модниц привыкли носить украшения из платины, золота или, как минимум, серебра, желательно с несколькими драгоценными камнями.

А медь давно воспринимается, как металл для микросхем, компьютерных плат или, в крайнем случае, элементов декора посуды. И очень даже неоправданно! Украшения из меди могут приносить огромную пользу их владельцу, а так же выделить из толпы однообразных модниц.

Египтяне и магия

Медные украшения использовали еще тысячи лет назад египетские фараоны. Изделия из меди считались талисманами, которые влияли на тело, излечивая болезни и выгоняя из него злых духов. К такому выводу пришли целители после многолетних наблюдений. Египтяне не ошиблись! Медь действительно лечит. А вернее ее недостаток в организме может привести к развитию болезней и плохого самочувствия. Украшения, которые контактируют с кожей, нормализуют количество меди в организме, таким образом исцеляя его.

Медь в организме

Без меди в организме не проходят анаболические процессы, невозможно функционирование некоторых ферментов и жизнедеятельность организма в целом. Организм не может самостоятельно производить этот элемент. Поэтому он должен поступать в него из других источников, а именно — с пищей.

Если рацион питания человека не слишком богат, ношение медного браслета частично решает эту проблему.

Средняя норма потребления меди составляет 0,9 мг. Учитывая современное питание и образ жизни людей, можно сделать вывод, что этого элемента (как их многих других) у нас не достаточно. Поэтому такой способ (внешний контакт) пополнения меди в организме гораздо приятнее, красивее, а возможно даже эффективнее, чем другие.

Польза и вред

Соли меди уничтожают бактерии и грибки в организме, поскольку этот материал является бактерицидным средством и эффективно борется с инфекцией. Медь оказывает полезное воздействие на кровь и обмен веществ. Помогает при вегетососудистой дистонии, диабете, очищает лимфатическую систему. Также медь очень полезна при похудении. Она выводит лишнюю жидкость и заставляет лимфу быстрее циркулировать по телу. Медные украшения нормализуют температуру тела, останавливают кровотечения, снимают боль и улучшают сон.

Что касается вреда, то при ношении браслетов, не наблюдалось ухудшение состояния. Так как организм сам «потребляет» медь столько, сколько ему нужно.

Лечебные браслеты

Украшения из меди носят в лечебных и профилактических целях. Чаще всего они используются для нормализации давления, защиты организма от магнитных бурь.

Этот металл излучает электромагнитные волны, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Иногда их прописывают врачи, но чаще всего для этого не требуется никаких рекомендаций. Приобрести их можно как в специализированных магазинах, так и в Интернете.

Научные доказательства

Такой металл, как медь, довольно интересен с химической точки зрения. Его часто используют в медицине. Он содержится в лекарственных препаратах и медицинских приборах. Некоторые хирургические инструменты делают только из меди. В 2008 году в Америке проводились исследования медных украшений. Ученые пришли к выводу, что они могут быть отличным дополняющим средством к традиционному лечению.

Стиль и красота

Украшения из меди ценятся и с эстетической точки зрения. Они изысканно выглядят, их форма и дизайн отличаются от остальных украшений. Также их можно изготовить по индивидуальному заказу. Браслеты бывают массивными или тонкими. Чаще всего он не смыкается на запястье.

Также можно носить кольца, ожерелья, цепочки, серьги и даже пару монет в кармане. На крупных украшениях красиво смотрятся орнаменты. Желто-красный цвет меди отлично подходит к разным нарядам и другим драгоценным металлам, например к золоту.